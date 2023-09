Embracer Group overweegt Borderlands-ontwikkelaar Gearbox Entertainment te verkopen

By

Embracer Group overweegt naar verluidt verschillende opties voor haar dochteronderneming Gearbox Entertainment, waaronder mogelijk de verkoop van de gerenommeerde Borderlands-ontwikkelaar. De potentiële verkoop komt omdat Embracer Group zijn financiële positie wil versterken, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak.

Uit rapporten blijkt dat er al marktmateriaal voor versnellingsbakken beschikbaar is dat potentiële kopers kunnen bekijken. Hoewel internationale gaminggroepen interesse hebben getoond in de studio, blijft de mogelijkheid om een ​​deal te sluiten onzeker.

Embracer Group heeft eerder dit jaar Gearbox Entertainment overgenomen voor een opmerkelijke $ 1.35 miljard. Het bedrijf is zijn portfolio echter blijven uitbreiden door andere ontwikkelaars over te nemen, zoals Crystal Dynamics, Square Enix Montréal en Eidos-Montréal.

Het recente herstructureringsprogramma van Embracer Group, aangekondigd in juni 2023, omvatte ontslagen na het mislukken van een deal van $ 2 miljard. Bovendien kondigde Volition, de ontwikkelaar achter Saints Row en een onderdeel van Embracer's netwerk van studio's, in september 2023 de sluiting aan na drie decennia van exploitatie.

Ondanks deze ontwikkelingen is Gearbox Entertainment actief gebleven in de branche. Nog maar een paar weken geleden onthulde de studio de aankomende release van Borderlands 3 Ultimate Edition voor de Nintendo Switch, gepland voor 6 oktober.

Bronnen: Reuters