Nieuwe elektronische apparaten voor de grootste radiotelescoop zijn stiller dan een mobiele telefoon op de maan

Er zijn nieuwe elektronische apparaten ontwikkeld, SMART-boxen genaamd, om de antennes van de Square Kilometre Array (SKA) laagfrequente telescoop van stroom te voorzien, die momenteel in West-Australië in aanbouw is. Deze apparaten zijn zo stil dat ze minder elektromagnetische straling uitzenden dan een mobiele telefoon die op het maanoppervlak wordt geplaatst.

De SKA Low-telescoop zal, samen met zijn middenfrequentie-tegenhanger in Zuid-Afrika, 's werelds grootste en meest gevoelige radiotelescoop zijn zodra hij operationeel wordt. Met 131,072 dipoolantennes zal het in staat zijn zwakke radiosignalen uit de verste uithoeken van het universum te detecteren.

Deze hoge gevoeligheid maakt de telescoop echter kwetsbaar voor interferentie van door mensen gemaakte bronnen van radiogolven. Zelfs de elektronica aan boord van de Starlink-satellieten van SpaceX, die 342 mijl boven de aarde cirkelen, kan worden gedetecteerd door de antennes van de telescoop. Deze interferentie kan een negatieve invloed hebben op astronomisch onderzoek en de zoektocht naar tekenen van buitenaards leven belemmeren.

Om dit probleem aan te pakken is rondom de telescoop een radiostiltezone ingesteld, waar het gebruik van mobiele telefoons en radiozenders strikt gereguleerd is. Bovendien hebben ingenieurs van het International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) van Curtin University speciale stroom- en signaaldistributieapparaten voor de telescoop ontwikkeld die minimale elektromagnetische straling uitzenden.

Deze apparaten zijn gemaakt van radiostille componenten en zitten in een speciale verpakking om te voorkomen dat er straling ontsnapt. Tijdens het testen zonden de apparaten minder straling uit dan wat de antennes zouden bereiken vanaf een mobiele telefoon op het maanoppervlak.

De bouw van de SKA-telescoop begon in december 2022 na ruim 30 jaar voorbereiding. De telescooplocaties in Australië en Zuid-Afrika zullen een gezamenlijk verzameloppervlak hebben van 1 vierkante kilometer. De Australische site zal zich richten op radiogolven met frequenties tussen 50 en 350 MHz, terwijl de Zuid-Afrikaanse array zich zal concentreren op langere golflengten tussen 350 MHz en 15.4 GHz.

Door gevoelige radiotelescopen zoals de SKA te gebruiken, kunnen astronomen radiogolven detecteren die stof en puin kunnen binnendringen, waardoor ze delen van de kosmos kunnen waarnemen die anders onzichtbaar zouden zijn voor andere soorten telescopen. Er wordt verwacht dat de SKA-telescopen een revolutie teweeg zullen brengen in ons begrip van het universum en ongekende details zullen verschaffen over de evolutie en mysterieuze verschijnselen ervan.

