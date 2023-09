Ed Boon onthult Jean Claude Van Damme-skin voor Johnny Cage in 'Mortal Kombat 1' tijdens Hot Ones-interview

By

Tijdens een recent 'Hot Ones'-interview deelde Ed Boon, de regisseur van de originele Mortal Kombat-game, een spannende update voor fans. Hij onthulde een nieuwe skin voor het personage Johnny Cage, gebaseerd op de actieheld uit de jaren 80, Jean Claude Van Damme. Dit skinontwerp is een eerbetoon aan Van Damme's optreden in de film Bloodsport, die als inspiratie diende voor Mortal Kombat en het Johnny Cage-personage.

Boon uitte zijn opwinding over het opnemen van Van Damme in Mortal Kombat 1 en noemde het een “bevestigend moment waarop de cirkel rond is” voor de franchise. Van Damme sluit zich aan bij andere legendes uit de jaren 80, zoals Robocop en de Terminator, die in de game zijn verschenen.

De nieuwe skin zal de gelijkenis van Van Damme en zijn stem vertonen wanneer deze op Johnny Cage wordt aangebracht. Het is nog onduidelijk of de stemopnames nieuw zijn of uit Van Damme's eerdere werk komen.

Mortal Kombat 1 beschikt al over een met sterren bezaaide selectie, waarbij het eerste Kombat-pakket crossover-personages zoals Homelander, Omni-Man en Peacemaker bevat. Niet alleen dat, maar toptalent als Megan Fox is aan de cast toegevoegd als de vampirische krijger Nitara.

De komende Mortal Kombat 1-game wordt een zachte reboot van de serie, en het verkrijgen van de gelijkenis van Van Damme is een belangrijke stap in de lancering van dit nieuwe tijdperk van de franchise. De game staat gepland voor release op 14 september voor PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc.

Bron: The NerdStash