EA Sports WRC: Lijst met bevestigde auto's voor de komende game

EA Sports WRC, de aanstaande racegame ontwikkeld door Codemasters, zal in november 2023 uitkomen. De game heeft tot doel een realistische rallyrace-ervaring te bieden, waarbij inspiratie wordt gehaald uit Codemasters' eerdere titels zoals Colin McRae en Dirt Rally. Een van de opwindende kenmerken van EA Sports WRC is de toevoeging van iconische auto's uit de geschiedenis van de sport. Hier is een lijst met alle bevestigde auto's voor de game tot nu toe.

De game bevat in totaal 10 huidige WRC-, WRC2- en Junior WRC-auto's, samen met 68 andere voertuigen die 60 jaar rallyrijden bestrijken. Enkele van de opmerkelijke auto's zijn de Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID en Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Bovendien krijgen spelers de mogelijkheid om hun eigen rallyauto's te bouwen in de Builder-modus.

EA Sports WRC biedt ook een VR-modus, waarmee spelers zich kunnen onderdompelen in de spannende ervaring van het besturen van hun droomrallyauto. De game blijft geleidelijk de namen van voertuigen onthullen en er wordt verwacht dat er de komende weken meer auto's zullen worden aangekondigd.

Fans van rallyracen en simracen kunnen zich verheugen op het ervaren van de uitdagende circuits en de intense concurrentie in EA Sports WRC. Dankzij de expertise van Codemasters in het ontwikkelen van racegames belooft de komende titel een essentiële keuze te worden voor liefhebbers van rallyraces.

