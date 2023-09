Drop introduceert verbeterde versies van mechanische toetsenborden met Ctrl, Alt en Shift

By

Drop, de fabrikant van mechanische toetsenborden die onlangs door Corsair is overgenomen, heeft de nieuwe versies van zijn populaire toetsenborden onthuld, waaronder de Alt V2, Ctrl V2 en Shift V2. Deze nieuwe modellen worden geleverd met verschillende verbeteringen om de prestaties en compatibiliteit te verbeteren.

Een van de belangrijke verbeteringen is de toevoeging van ondersteuning voor vijf-pins schakelaars in plaats van drie-pins schakelaars. Dankzij deze verbetering zijn de toetsenborden kant-en-klaar compatibel met een breder scala aan aftermarket-schakelaars. Bovendien ondersteunen de nieuwe modellen nu officieel de VIA-aanpassingssoftware, waardoor gebruikers een krachtig hulpmiddel krijgen om hun toetsenbordinstellingen te wijzigen.

Om de akoestiek van de toetsenborden te verbeteren heeft Drop extra lagen schuim aan de constructie toegevoegd. Dit helpt de nagalm te verminderen en een bevredigender geluid te creëren tijdens het typen. De stabilisatoren, die ervoor zorgen dat grotere toetsen stabiel blijven, zoals de spatiebalk, zijn ook geüpgraded om hun geluidskwaliteit te verbeteren.

De toetsenborden hebben nog steeds een aluminium behuizing en de schakelaars zijn in een “noordgerichte” richting georiënteerd, waardoor een betere lichttransmissie via de toetsen mogelijk is. Deze oriëntatie kan de compatibiliteit van de aftermarket-keycaps echter enigszins beperken.

Drop biedt verschillende configuraties voor de toetsenborden. Ze kunnen worden gekocht als vooraf gebouwde toetsenborden of als kale kits voor gebruikers die liever hun eigen schakelaars en keycaps gebruiken. De Alt V2 en Ctrl V2 zijn verkrijgbaar met zowel low-profile als high-profile cases, zodat gebruikers hun favoriete esthetiek kunnen kiezen.

Interessant is dat Drop de geüpgradede componenten ook aanbiedt als aftermarket-upgrades voor bestaande Ctrl-, Alt- en Shift-bezitters die geen geheel nieuw toetsenbord willen kopen.

Over het geheel genomen brengen deze nieuwe versies van de Ctrl-, Alt- en Shift-toetsenborden een reeks verbeteringen met zich mee, waardoor ze concurrerender worden op de markt. Met verbeterde switchcompatibiliteit, aanpasbare softwareondersteuning en verbeterde akoestiek bieden deze toetsenborden een aantrekkelijke optie voor liefhebbers van mechanische toetsenborden.

