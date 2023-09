Verken de zijmissie 'Eerste contact' in Starfield

De langverwachte game Starfield is niet alleen gevuld met verbluffende bezienswaardigheden en meeslepende gameplay, maar biedt spelers ook een overvloed aan speurtochten om te ondernemen. Een van de opvallende side-quests die tot nu toe zijn ontdekt, is ‘First Contact’, waarbij een schip vol gestrande individuen zich in een baan rond een planeet bevindt.

Om de ‘First Contact’-missie in Starfield te beginnen, moeten spelers naar Porrima II in het Porrima-sterrenstelsel reizen. Daar zullen ze de bemanning van de ECS Constant tegenkomen, die geen tijd en plaats meer heeft. Fans van Star Trek trekken wellicht parallellen met de aflevering ‘The Neutral Zone’ uit het eerste seizoen van The Next Generation.

Voordat je aan de zoektocht begint, is het raadzaam om het tweede deel van een andere zoektocht genaamd 'Unearthed' te voltooien. Hoewel dit geen voorwaarde is voor ‘First Contact’, biedt het voltooien van ‘Unearthed’ waardevol inzicht in de menselijke geschiedenis van het spel, waardoor de verhalende ervaring van ‘First Contact’ wordt verbeterd.

Bij aankomst in de baan van Porrima II ontvangen spelers een bericht van een NPC genaamd Jiro Sugiyama, die hun hulp vraagt ​​om te begrijpen wat er op het gestrande schip gebeurt. Zodra spelers aanmeren bij het schip, zullen ze ontdekken dat de ECS Constant een kolonieschip is dat aan zijn reis vanaf de aarde begon voordat de mensheid sneller dan licht reizen ontdekte. In de loop van 200 jaar hebben meerdere generaties aan boord van het schip geleefd en omgekomen in de hoop zich op Porrima II te vestigen.

Om verder te komen in de zoektocht moeten spelers naar de planeet Paradiso gaan en een bestuursvergadering bijwonen. Onderweg krijgen ze de kans om te communiceren met de diverse bemanningsleden die op de ECS Constant wonen, en zelfs een klaslokaal vol kinderen tegen te komen.

Bij het bereiken van de directiekamer zullen spelers getuige zijn van de bedrijfsplannen van de leidinggevenden van Paradiso. Ze krijgen drie opties voorgelegd: de bemanning van ECS Constant contractarbeiders laten worden op Porrima II, het schip uitrusten met een zwaartekrachtaandrijving zodat de bemanning een andere plek kan vinden om te wonen, of de hele bemanning vermoorden.

Om de eerste optie te kiezen, moeten spelers specifieke materialen verzamelen en de kapitein van het schip overtuigen. De tweede optie is het reizen naar HopeTech op de planeet Polvo om een ​​zwaartekrachtaandrijving te verkrijgen en vervolgens de ECS Constant klaar te maken voor installatie. Wat de derde optie betreft, zullen spelers snel beseffen dat de leidinggevenden niet permanent kunnen worden gedood.

“First Contact” is slechts een van de boeiende zijmissies in Starfield die spelers onderdompelt in een rijk en dynamisch universum. Met zijn intrigerende verhaallijnen en diverse keuzes biedt de game urenlang entertainment voor fans van het sciencefictiongenre.

Bronnen:

– Starfield-game, ontwikkeld door Bethesda Studios