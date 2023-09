Verstorende klantenservice: een gesprek met Chaitra Vedullapalli

In een recente aflevering van de Disruption Interruption-podcast praat gastheer Karla Jo Helms met Chaitra Vedullapalli, medeoprichter en CMO van Meylah, en medeoprichter en president van Women in Cloud, om te bespreken hoe zij de klantenservice verstoort via cloud go -to-market-oplossingen en co-sell-partnerschappen.

Vedullapalli benadrukt het belang van een zichtbaarheidsmentaliteit voor CEO's om de gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken waarmee bedrijven op de digitale markt worden geconfronteerd. Ze benadrukt de noodzaak van geduld en langetermijnstrategieën, maar merkt ook op dat het antwoord op veel dilemma’s vaak iets is dat mensen al weten.

Als disruptor legt Vedullapalli uit hoe zij en andere mondiale MarTech-leiders de digitale markt vormgeven en vraag creëren in een luidruchtige markt. Ze benadrukt de sleutelrol die partnerschappen spelen bij succes op de lange termijn, waarbij ze de noodzaak benadrukt van compatibiliteit met het bedrijfsmodel, de waarden en de doelstellingen van een bedrijf.

Een partnerecosysteem, zoals gedefinieerd door Forbes, is een netwerk van organisaties die samenwerken om waarde voor elkaar en hun klanten te creëren. Het is echter van cruciaal belang om de compatibiliteit zorgvuldig te overwegen om ongelijke verplichtingen van belanghebbenden en andere misstappen die tot mislukking kunnen leiden, te voorkomen.

Via Meylah bieden Vedullapalli en haar team go-to-market (GTM)-oplossingen voor merkimplementatie, waardoor achtergestelde bedrijven toegang krijgen tot zichtbaarheid via de cloud en co-sell-platforms. Door de kracht van AI, de cloud en het IoT te benutten, stellen ze ondernemers in staat om te gedijen in de digitale economie.

Chaitra Vedullapalli is een erkend zakelijk leider en pleitbezorger voor digitale gelijkheid. Ze is actief betrokken bij verschillende organisaties en initiatieven, waaronder Women in Cloud en mondiale gesprekken met de Verenigde Naties. Haar passie voor het mogelijk maken van economische welvaart door toegang tot digitale oplossingen komt duidelijk naar voren in haar werk.

Over het geheel genomen benadrukt Vedullapalli's benadering van het verstoren van de klantenservice het belang van partnerschappen, langetermijnstrategieën en een zichtbaarheidsmentaliteit. Door de uitdagingen van de digitale markt aan te pakken en vraag te creëren via innovatieve oplossingen, maakt ze de weg vrij voor bedrijven om te gedijen in een steeds veranderend landschap.

Bronnen:

– Forbes: “Hoe u een partner-ecosysteem kunt opbouwen om uw bedrijf te laten groeien”

– Firneo: “3 zakelijke partnerschappen die flopten en waarom”