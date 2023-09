Ontdek Samsung herfstuitverkoop: uw apparaten upgraden

By

Samsung biedt momenteel kortingen aan op een verscheidenheid aan huishoudelijke apparaten als onderdeel van hun Discover Samsung-herfstuitverkoop. Een van de opvallende aanbiedingen is de Samsung Bespoke Franse deurkoelkast, die beschikbaar is voor een korting van $ 1,100. Deze premium koelkast wordt geleverd met een ingebouwd drankencentrum aan de binnenkant, een dubbele ijsblokjesmachine en aanpasbare kleuropties voor de panelen.

Normaal gesproken kost de Samsung Bespoke-koelkast $ 3,499, maar tijdens de uitverkoop kan deze voor $ 2,399 worden gekocht. Bovendien kunnen klanten nog meer besparen als ze meerdere apparaten bundelen, met een extra korting van $ 125 bij aankoop van twee apparaten, $ 225 korting bij aankoop van drie apparaten en $ 475 korting bij het upgraden van de hele keuken met vier of meer nieuwe apparaten.

De Samsung Bespoke-koelkast biedt een scala aan ontwerpopties, waardoor klanten kunnen kiezen uit zestien vooraf ontworpen opties of de kleur en het ontwerp zelf kunnen aanpassen. Het wordt geleverd met twee jaar maatwerkgarantie, vijf jaar verzegelde systeemgarantie en tien jaar compressorgarantie. Ook de temperatuur van de middelste lades kan aangepast worden.

Voor degenen die op zoek zijn naar alternatieve opties, omvat de Discover Samsung-uitverkoop ook de Samsung Bespoke 4-deurs franse deurkoelkast met Family Hub. Deze koelkast is voorzien van een touchscreentechnologie genaamd Family Hub, waarmee gebruikers verschillende apparaten kunnen bedienen, toegang kunnen krijgen tot recepten en zelfs in de koelkast kunnen kijken vanaf een aangesloten apparaat. Het is verkrijgbaar voor $ 3,869, een daling ten opzichte van de normale prijs van $ 4,199.

Een andere opmerkelijke koelkastdeal is de Smart 4-deurs Flex-koelkast met een drankencentrum en dubbele ijsblokjesmachine. Deze koelkast is momenteel te koop voor $ 2,699, een aanzienlijke korting op de oorspronkelijke prijs van $ 4,199. Het beschikt over een verborgen drankencentrum, een waterdispenser, een waterkan die automatisch wordt gevuld en verzonken handgrepen voor een strak ontwerp.

Kortom, de Discover Samsung herfstuitverkoop biedt een geweldige kans om uw apparaten te upgraden. Of u nu een nieuwe koelkast of andere huishoudelijke apparaten nodig heeft, er zijn verschillende opties beschikbaar tegen gereduceerde prijzen. Profiteer van de aanbieding om uw keuken te verfraaien met de innovatieve en aanpasbare apparaten van Samsung.

