Pilots voor digitale reisreferenties worden wereldwijd uitgebreid, ondersteund door de biometrische scanners van Idemia

Mondiale pilots voor digitale reisreferenties zullen zich naar verwachting buiten Europa uitbreiden, waarbij de komende biometrische scanners van Idemia deze digitale inloggegevens zullen ondersteunen. Dit werd onthuld tijdens een recent Future Travel Experience-webinar getiteld “The Seamless Trusted Traveler Experience: What's Next?” Het webinar bracht belanghebbenden uit de Amerikaanse overheid, luchtvaartmaatschappijen en Idemia samen om de implementatie van digitale reisgegevens en de vermindering van de controles van identiteitsdocumenten op luchthavens te bespreken.

Neal Latta van de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) beoordeelde het TSA PreCheck-programma en benadrukte het succes ervan bij het efficiënt verwerken van reizigers. Ongeveer 99 procent van de reizigers die PreCheck gebruiken, worden binnen 10 minuten of minder verwerkt. Alleen al dit jaar heeft het TSA PreCheck-programma een toevoeging van ongeveer 4 miljoen aanvragers gekend. Met TSA PreCheck, Trusted Travellers van Customs and Border Protection en andere groepen met een laag risico, zoals medewerkers van het Ministerie van Defensie, kunnen in totaal 34 miljoen mensen profiteren van versnelde luchthavenprocessen.

Greg Forbes van Delta Air Lines besprak het consumentenvertrouwen en benadrukte dat de meerderheid van de reizigers de voorkeur geeft aan gezichtsbiometrie boven traditionele reisdocumenten. Bovendien geven gebruikers van digitale ID luchthavenprocessen een 30 punten hogere Net Promoter Score. Delta's biometrische Touchless PreCheck-ervaring breidt zich uit naar grote luchthavens in New York (JFK en La Guardia) en LA (LAX). Forbes stelde dat Delta bereid is de snelheid te evenaren waarmee TSA zijn biometrische mogelijkheden wil uitbreiden.

Naast het passagierssentiment blijft de voornaamste zorg het efficiënt verwerken van een groter aantal passagiers, zonder concessies te doen aan de veiligheid. Biometrie kan de aflevertijd van zakken aanzienlijk verkorten, van gemiddeld 4 minuten tot slechts 30 seconden. Dit werd door Forbes benadrukt tijdens het webinar.

Tijdens het webinar besprak Nick van Straten van KLM de pilot Digital Travel Credential Type 1, waarvoor Idemia de technologieleverancier is. Passagiers kunnen een Digital Travel Credential (DTC) aanmaken door hun paspoort te scannen met behulp van een smartphone-app van Idemia. Deze pilot wordt momenteel uitgevoerd op vluchten tussen Canada en Nederland en is een voortzetting van een eerdere pilot die vanwege de pandemie werd verstoord.

Lisa Sullivan van Idemia merkte op dat het mobiele rijbewijs dat door sommige staten in de VS wordt gelanceerd, het ruwe equivalent is van de DTC. Ze zei ook dat de volgende versie van de Credential Authentication Technology (CAT) II-apparaten die door Idemia aan TSA worden geleverd, in staat zal zijn digitale reisgegevens te accepteren. Bovendien kan 1:N-gezichtsherkenning op andere contactpunten worden geïmplementeerd om consistentie in passagierservaringen te garanderen.

Idemia's belangrijkste doel voor biometrische inschrijving bij TSA PreCheck is om consumenten een verscheidenheid aan opties te bieden om deel te nemen, waardoor een naadloze en vertrouwde reizigerservaring wordt gegarandeerd.

Bronnen: Toekomstige reiservaring

Definities:

Digitale reisgegevens: Dit zijn digitale versies van reisdocumenten, zoals paspoorten, die elektronisch kunnen worden opgeslagen en gepresenteerd op mobiele apparaten of via biometrische identificatie.

Dit zijn digitale versies van reisdocumenten, zoals paspoorten, die elektronisch kunnen worden opgeslagen en gepresenteerd op mobiele apparaten of via biometrische identificatie. Biometrie: Biometrie verwijst naar het meten en analyseren van unieke fysieke of gedragskenmerken voor identificatie- en authenticatiedoeleinden. Denk hierbij aan vingerafdrukken, irisscans, stemherkenning en gezichtsherkenning.

Biometrie verwijst naar het meten en analyseren van unieke fysieke of gedragskenmerken voor identificatie- en authenticatiedoeleinden. Denk hierbij aan vingerafdrukken, irisscans, stemherkenning en gezichtsherkenning. IDEMIA: Idemia is een wereldleider op het gebied van verbeterde identiteitsoplossingen en levert technologieën en diensten voor veilige authenticatie en identificatie.

Idemia is een wereldleider op het gebied van verbeterde identiteitsoplossingen en levert technologieën en diensten voor veilige authenticatie en identificatie. TSA-voorcontrole: TSA PreCheck is een programma van de Amerikaanse Transportation Security Administration dat een versnelde veiligheidscontrole biedt voor vertrouwde reizigers, waardoor ze door de veiligheidscontroles kunnen gaan met schoenen aan, vloeistoffen in hun tassen en laptops in hun koffers.

TSA PreCheck is een programma van de Amerikaanse Transportation Security Administration dat een versnelde veiligheidscontrole biedt voor vertrouwde reizigers, waardoor ze door de veiligheidscontroles kunnen gaan met schoenen aan, vloeistoffen in hun tassen en laptops in hun koffers. Credential Authenticatie Technologie (CAT): CAT is een systeem dat wordt gebruikt voor het authenticeren en valideren van inloggegevens, zoals elektronische reisdocumenten, door de geldigheid ervan te controleren en de identiteit van de documenthouder te verifiëren.