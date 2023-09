Het ministerie van Digitale Zaken in Taiwan is van plan een AI-productiesysteem en -centrum op te zetten

Het ministerie van Digitale Zaken in Taiwan werkt aan het opzetten van een productiesysteem en centrum voor het evalueren en testen van toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). De vice-minister van Digitale Zaken, Lee Huai-jen, maakte deze aankondiging tijdens de openingsceremonie van DevDays Asia, een technologieforum dat gezamenlijk werd georganiseerd door Microsoft en de Administration for Digital Industries van het ministerie.

Naast het opzetten van het AI-productiesysteem en -centrum zal de National Science and Technology Council ook de Trustworthy AI Dialog Engine evalueren en testen. Verwacht wordt dat deze initiatieven van de overheid de industrieën in Taiwan zullen helpen verantwoorde en betrouwbare AI-toepassingen te ontwikkelen.

DevDays Asia, dat momenteel plaatsvindt in Taipei en vrijdag naar Kaohsiung verhuist, richt zich op generatieve AI-ontwikkeling, cyberbeveiliging en digitale veerkracht. Taiwanese bedrijven willen steeds vaker AI-technologie in verschillende sectoren integreren. Sommigen maken gebruik van de Azure OpenAI Service van Microsoft, die cruciale bedrijfsbeveiligings-, compliance- en regionale beschikbaarheidsoplossingen biedt.

Microsoft Taiwan is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van AI in Taiwan. Het AI-onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van het bedrijf, opgericht in 2018, heeft nauw samengewerkt met de overheid en blijft investeren in Taiwan, met name in de ontwikkeling van AI-talent en de ontwikkeling van software en hardware.

Microsoft benadrukt het belang van verantwoorde en ethische AI-toepassingen en stelt dat de ontwikkeling van AI verder gaat dan het creëren van generatieve AI-technologieën. Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat het zijn doel voor de teelt van digitaal talent in Taiwan eerder dan gepland heeft bereikt en is van plan een AI-technologietrainingsprogramma te lanceren om het publiek voor te lichten over de nieuwste AI-technologieën en -toepassingen.

Bronnen:

– Ministerie van Digitale Zaken

- Microsoft