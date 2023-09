Kleine bedrijven helpen met digitale productie en marketing: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, een klein bedrijf gevestigd in Big Stone Gap, Virginia, richt zich op het leveren van digitale productie- en marketingdiensten aan andere kleine bedrijven. Het bedrijf ontving onlangs een startkapitaalsubsidie ​​van $10,000 van de Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) om zijn groei te ondersteunen.

Just Adventure Productions, opgericht door Justin Falin in december 2022, biedt een scala aan diensten, waaronder videografie, drone-videografie en socialemediamarketing. Het bedrijf wil het belangrijkste productie- en marketingbureau voor digitale media in de regio zijn en het succes van inwoners en bedrijven in Zuidwest-Virginia ondersteunen.

Naast het huidige aanbod heeft Just Adventure Productions plannen voor toekomstige uitbreiding, waaronder webdesign, mobiele apps en trainingsdiensten voor sociale media. Het bedrijf wil een betrouwbaar en gerenommeerd bedrijf worden dat bedrijven helpt bij de overgang naar het digitale tijdperk van media en marketing.

Met een achtergrond in massacommunicatie en vier jaar productie-ervaring leidt Justin Falin de groei van het bedrijf. Hij is ook lid van de Wedding and Event Videographers Association International en voldoet aan de criteria om de WEVA International Merited Professional Videographer-certificering te ontvangen. Het bedrijf heeft momenteel één fulltime en één parttime medewerker in dienst, en er zijn plannen om binnen vijf jaar uit te breiden naar maximaal vier fulltime en twee parttime medewerkers.

Een van de belangrijkste voordelen voor Just Adventure Productions was de VCEDA-startkapitaalsubsidie. Met de subsidie ​​kon het bedrijf dure apparatuur kopen die nodig was voor zijn activiteiten. Zonder de subsidie ​​zou Justin schulden hebben moeten maken om de juiste apparatuur aan te schaffen. De subsidie ​​heeft een aanzienlijke impuls gegeven aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Over het algemeen wil Just Adventure Productions andere kleine bedrijven ondersteunen in hun digitale marketingbehoeften, door full-service oplossingen te bieden waarmee ze hun verhaal kunnen vertellen, hun producten en diensten onder de aandacht kunnen brengen, talent of supporters kunnen werven en een concurrentievoordeel kunnen behalen.

