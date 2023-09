Wereldtalen en Digital Humanities Meet-Up keert terug naar de Universiteit van Arkansas

De World Languages ​​and Digital Humanities Studio van de Universiteit van Arkansas is verheugd de terugkeer van de Digital Humanities Meet-Up aan te kondigen. Het evenement vindt plaats in de studio in het JB Hunt Center op 14 september van 4 tot 5 uur

Tijdens de opening van de DH Meet-Up zullen docenten en afgestudeerde studenten van de afdeling Wereldtalen, Literatuur en Culturen hun projecten presenteren die wereldculturen en digitale technologie combineren. Deelnemers kunnen presentaties verwachten over verschillende onderwerpen, zoals 360°-fotografie, interactieve virtuele rondleidingen door oude locaties, paleografielessen op het aanraakscherm voor het leren van Middeleeuws Frans en het innovatieve gebruik van digitale hulpmiddelen in de klas.

Na het evenement zal er een receptie plaatsvinden in de WLDH Studio, waar de aanwezigen de gelegenheid krijgen om te netwerken en de gepresenteerde projecten verder te bespreken.

De tweede DH Meet-Up van de maand vindt plaats op 28 september van 11 tot 12 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen faculteits- en afgestudeerde studenten van de WLLC-afdeling hun plannen delen voor toekomstige projecten die wereldculturen en digitale technologie combineren. Dit omvat voorstellen voor financiering, mogelijke cursussen en leereenheden. Na dit evenement wordt er door de studio een lunch verzorgd.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

