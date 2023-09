Digitale coupons: de opkomst van spaargelden in het digitale tijdperk

Digitale kortingsbonnen winnen aan populariteit naarmate meer mensen de overstap maken van traditionele kranten. Met de afname van het aantal krantenabonnementen is het gemak van digitale kortingsbonnen duidelijk geworden. Retailers zoals Publix omarmen technologie door besparingen aan te bieden via hun mobiele app en programma, Club Publix. Shoppers hebben nu toegang tot kortingen via hun telefoon of telefoonnummer, waardoor er geen papieren kortingsbonnen meer nodig zijn.

Hannah Herring van Publix zegt: "Ik denk dat we, naarmate de technologie dichterbij komt, zeker een stijging zien in het gebruik van digitale kortingsbonnen." Een van de voordelen van digitale kortingsbonnen is het gemak dat ze bieden. Voorbij zijn de dagen van zoeken naar zoekgeraakte papieren coupons of zorgen maken als ze in de auto achterblijven. Nu kunnen shoppers hun kortingsbonnen direct op hun telefoon beschikbaar hebben.

Detailhandelaren hebben ook de voordelen van digitale kortingsbonnen onderkend bij het verminderen van de kans op fraude. Door klanten aan te moedigen goedgekeurde kortingsbonnen in winkelapps te gebruiken, neemt het risico op frauduleus kortingsbonnen af. Breanne Benson, bekend als 'Bree The Coupon Queen', legt uit: 'Als de winkels veel geld gaan verliezen, zullen ze moeten sluiten met kortingsbonnen in het algemeen.'

Interessant is dat couponing niet langer beperkt is tot een specifieke demografische groep. Mensen van alle leeftijden en achtergronden raken geïnteresseerd in de kunst van het couponnen. Benson onthult: 'Ik bedoel, ik heb mensen op de universiteit die mijn programma volgen en leren coupons te gebruiken. Ik heb mensen die gepensioneerd zijn en een vast inkomen hebben, mijn programma volgen en leren hoe ze coupons kunnen uitdelen.’ De oudere generaties passen zich aan aan het gebruik van digitale kortingsbonnen, aangetrokken door het gemak van smartphones en apps.

Digitale kortingsbonnen bieden ook een voordeel ten opzichte van traditionele papieren kortingsbonnen: anonimiteit. Sommige mensen voelen zich misschien beoordeeld als ze papieren kortingsbonnen gebruiken, waardoor ze het gebruik ervan vermijden. Met digitale kortingsbonnen kunnen shoppers echter discreet sparen zonder zich zorgen te hoeven maken over de mening van anderen.

Of u nu kiest voor traditioneel knippen of kiest voor het gemak van digitale kortingsbonnen, de spaarstrategie blijft tijdloos. De sleutel is leren organiseren, deals van tevoren plannen en de besparingen maximaliseren. Dus overweeg de volgende keer dat u winkelt om deel te nemen aan de trend van digitale kortingsbonnen en zie hoe uw spaargeld groeit.

