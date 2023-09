Beleggingsproducten voor digitale activa zien een aanhoudende uitstroom bij afnemende belangstelling

Beleggingsproducten voor digitale activa ervaren een uitstroom naarmate de rente- en handelsvolumes op de cryptocurrency-markt afnemen. Vorige week stroomde er in totaal $59 miljoen uit verschillende producten, wat de vierde opeenvolgende week van uitstroom markeerde. Volgens het Digital Asset Fund Flows-rapport van CoinShares is er de afgelopen maand in totaal $294 miljoen aan fondsen onttrokken, wat neerkomt op 0.9% van het totale beheerd vermogen.

Hoewel uitstroom het afgelopen jaar gebruikelijk was, kenden short-Bitcoin-producten vorige week ook een instroom, wat wijst op een slecht sentiment voor de activaklasse. De handelsvolumes daalden aanzienlijk met 73% vergeleken met de week ervoor en bereikten slechts $754 miljoen.

Bitcoin kende de grootste uitstroom, waarbij beleggers 69 miljoen dollar uit op BTC gerichte fondsen haalden, terwijl short-Bitcoin-producten hun grootste instroom sinds maart 2023 kenden, in totaal 15 miljoen dollar. Ethereum-producten kenden ook een uitstroom van $4.8 miljoen, waardoor het dit jaar het minst geliefde digitale activum onder ETP-investeerders is.

Ondanks de totale uitstroom zagen XRP-gerelateerde producten $0.7 miljoen binnenstromen na de uitspraak dat het token geen effect is. De meeste landen die beleggingsproducten voor digitale activa aanbieden, ondervonden een uitstroom, waarbij Duitsland voorop liep met een uitstroom van $20 miljoen, gevolgd door Canada met $17.6 miljoen en de VS met $12.3 miljoen.

Blockchain-aandelen hadden ook te maken met een negatief sentiment, met een uitstroom van $10.8 miljoen, wat de vijfde opeenvolgende week van uitstroom markeerde. De bredere cryptomarkt vertoont stagnatie en onzekerheid, waarbij stablecoins sinds eind augustus een daling in het aanbod ervaren en een terugkeer naar een neutrale of negatieve instroom voor BTC en ETH.

Over het geheel genomen is de markt een periode van extreme apathie, uitputting en verveling ingegaan, met lage volatiliteit, liquiditeit, handelsvolumes en on-chain afwikkelingsvolumes. De Crypto Fear & Greed Index bevindt zich nu in ‘Fear’-gebied na de afgelopen maand in ‘neutraal’ gebied te hebben doorgebracht.

Bron: CoinShares, Glassnode, Alternatief