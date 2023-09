The Orchard zoekt een Digital Account Manager voor Britse DSP's

The Orchard, een toonaangevend muziekdistributiebedrijf, is op zoek naar een Digital Account Manager om belangrijke relaties te beheren met Britse digitale serviceproviders (DSP's) zoals Apple, Amazon en VEVO. De rol omvat het nauw samenwerken met labelmanagement- en marketingteams om boeiende contentcampagnes voor artiesten en labels te creëren, en het beheren van de dagelijkse relaties met digitale retailers.

De verantwoordelijkheden omvatten het pitchen voor plaatsing van afspeellijsten en gezamenlijke marketingcampagnes, maar ook het onderhouden van relaties met digitale retailers door het bijwonen van vergaderingen, evenementen en optredens. Daarnaast zal de Digital Account Manager het releaseschema prioriteren en analyseren om aan de behoeften van labels en artiesten te voldoen, en analyses en resultaten terugkoppelen naar belanghebbenden.

De ideale kandidaat moet meer dan twee jaar ervaring in de muziekindustrie hebben, een sterke kennis van toonaangevende digitale retailplatforms en een goed begrip van de verkoopstrategie. Communicatie-ervaring met retailaccounts of digitale marketingplatforms heeft de voorkeur, samen met uitstekende communicatieve vaardigheden, een diepgaand inzicht in het sociale-medialandschap en sterke analytische vaardigheden. Kennis van Excel, PowerPoint en Word is ook vereist.

The Orchard biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan de creatieve reis op een mondiaal podium, met een moderne, diverse en innovatieve werkomgeving. Ze bieden ook investeringen in leren en ontwikkeling, evenals een reeks voordelen, zoals particuliere ziektekostendekking, een royale pensioenregeling, levensverzekeringen en inkomensbescherming.

Om op deze functie te solliciteren, ga naar de volgende link: (link verwijderd)

Over de boomgaard:

The Orchard is een baanbrekend muziek-, video- en filmdistributiebedrijf en een toonaangevend Multi Channel Network dat wereldwijd actief is. Hun holistische benadering van verkoop en marketing, gecombineerd met toonaangevende technologie en activiteiten, vergroot het bereik en de omzet via digitale, fysieke en mobiele verkooppunten. The Orchard, opgericht in 1997, ondersteunt bedrijven en makers in de entertainmentindustrie.

Bronnen:

- De boomgaard

– Greenhouse.io