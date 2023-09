Dhruv Consultancy Services Limited verkrijgt contract voor snelwegproject in Maharashtra

By

Dhruv Consultancy Services Limited heeft een stijging van 1.33% in zijn aandelenwaarde ervaren na de uitgifte van een Letter of Award (LOA). De LOA biedt het bedrijf de mogelijkheid om adviesdiensten te verlenen aan onafhankelijke ingenieursdiensten tijdens de exploitatie- en onderhoudsfase van het vierbaansproject op het Sangli-Solapur-gedeelte van de rijksweg-166 (NH-166) in Maharashtra.

De LOA werd afgegeven door het kantoor van de Chief General Manager en Regional Officer Mumbai van de National Highways Authority of India (NHAI). Volgens het hybride lijfrentemodel beslaat het toegekende project een lengte van 194.644 kilometer vanaf Km. 182/556 naar Km. 378/100 in de staat Maharashtra.

De totale waarde van het contract is vastgesteld op Rs 9.90 crore exclusief GST, en het heeft een contractperiode van meer dan 60 maanden. Het nieuws over dit contract heeft de aandelen van Dhruv Consultancy Services Limited met 1.33% doen stijgen tot ₹ 57 om 3.22 uur op de Bombay Stock Exchange.

Dit contract is een belangrijke mijlpaal voor Dhruv Consultancy Services Limited, omdat het de positie van het bedrijf in de adviesdienstensector verder vestigt. De expertise en ervaring van het bedrijf op het gebied van de uitvoering van technische projecten worden door de NHAI zeer gewaardeerd, wat heeft geleid tot de toekenning van dit project.

Dhruv Consultancy Services Limited zet zich in voor het leveren van hoogwaardige adviesdiensten en het garanderen van de soepele werking en het onderhoud van de Sangli-Solapur-sectie van NH-166 in Maharashtra. Met een team van ervaren professionals is het bedrijf goed uitgerust om de uitdagingen van het project aan te kunnen en tijdig resultaten te leveren.

Bronnen:

– Letter of Award (LOA) afgegeven door het kantoor van de Chief General Manager en Regional Officer Mumbai van de National Highways Authority of India (NHAI)

– De prestaties van Dhruv Consultancy Services Limited op de Bombay Stock Exchange (BSE)