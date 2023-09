Waarom de NPC's van Starfield er levenloos uitzien: de uitleg van een ontwikkelaar

Een ontwikkelaar die aan Starfield werkte, Delaney King, gaf onlangs inzicht in waarom de personages in de game een levenloos uiterlijk hebben. King, een karakter- en techkunstenaar die eerder aan populaire titels als Dragon Age en God of War heeft gewerkt, legde uit dat het probleem bij de orbicularis oculi-spier ligt.

In een Twitter-thread beschreef King hoe de orbicularis oculi-spier verantwoordelijk is voor het samentrekken wanneer een persoon lacht, waardoor een zogenaamde ‘Duchenne-glimlach’ of een echte glimlach ontstaat. In Starfield trekt deze spier echter niet volledig samen, wat resulteert in een glimlach die nep lijkt. King vergeleek dit soort glimlach met die van Anthony Starr in de tv-serie The Boys.

King verwees ook naar András Arató, bekend van de meme 'Hide the Pain Harold', wiens orbicularis oculi ook niet ver samentrekt, zelfs niet met een oprechte glimlach. Dit gebrek aan spiercontractie zorgt voor een glimlach die onnatuurlijk lijkt en een populaire meme is geworden op internet.

De combinatie van de onvolledige samentrekking van de orbicularis oculi-spier en het onvermogen om het bovenste oogwit met het bovenste ooglid te bedekken, resulteert in het griezelige uiterlijk van de NPC's in Starfield. King suggereerde dat deze problemen kunnen worden aangepakt door middel van handmatige aanpassingen om de gezichtsuitdrukkingen van de personages te verbeteren en ze er realistischer uit te laten zien.

Het creëren van realistische gezichten in videogames is echter een uitdagende taak, zoals King erkende. Het vereist coördinatie tussen meerdere afdelingen en een diep begrip van de menselijke gezichtsanatomie, uitdrukkingen en visuele communicatie-aanwijzingen.

Ondanks de moeilijkheden is Starfield een groot succes geweest voor Bethesda, met meer dan zes miljoen spelers sinds de lancering. De game heeft ook de aandacht getrokken vanwege de verborgen verwijzingen naar andere games en de indrukwekkende fysica. Hoewel de NPC-gezichten misschien verontrustend zijn, hebben de meeslepende rollenspelmissies en interessante personages van Starfield voor veel spelers een boeiende ervaring gemaakt.

