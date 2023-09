Deity publiceert bedrijfsfrequenties voor THEOS digitaal draadloos microfoonsysteem

Deity, de toonaangevende leverancier van audioapparatuur, heeft een uitgebreide lijst met werkfrequenties vrijgegeven voor hun aankomende THEOS digitale draadloze microfoonsysteem. Met deze lijst kunnen gebruikers bepalen welke frequenties in verschillende landen worden ondersteund en wat de verwachte RF-vermogensniveaus in hun specifieke gebieden zijn.

Het direct beschikbaar hebben van deze informatie is ongelooflijk handig voor professionals in de audio-industrie. Het helpt hen de wettelijke vereisten voor het gebruik van THEOS draadloze zenders te begrijpen en te bepalen of er aanvullende licenties vereist zijn voor het gebruik van andere apparatuur binnen die frequenties.

Met de steeds toenemende vraag naar draadloze audiosystemen is het van cruciaal belang om nauwkeurige kennis te hebben van de beschikbare frequenties bij het plannen van producties of live-evenementen. Deity's lijst komt tegemoet aan deze behoefte en biedt een waardevolle hulpbron voor audioprofessionals over de hele wereld.

Door deze werkfrequenties aan te bieden, stelt Deity gebruikers in staat om te voldoen aan de lokale regelgeving en hun draadloze microfoonopstellingen te optimaliseren. Dit zorgt voor een naadloze en storingsvrije audiotransmissie, waardoor de algehele productiekwaliteit wordt verbeterd.

De toewijding van Deity om een ​​breed scala aan frequenties in verschillende landen te ondersteunen, toont hun toewijding aan het voldoen aan de uiteenlopende behoeften van hun wereldwijde klantenbestand. Dit niveau van transparantie en het delen van informatie is niet alleen gunstig, maar versterkt ook de positie van Deity als vertrouwde leverancier van audio-oplossingen.

Concluderend: Deity's publicatie van werkfrequenties voor het THEOS digitale draadloze microfoonsysteem is een belangrijke ontwikkeling in de audio-industrie. Deze uitgebreide bron voorziet professionals van de kennis die nodig is om hun draadloze audiosystemen legaal en effectief in verschillende landen te gebruiken. Door deze informatie te verstrekken versterkt Deity haar inzet voor klanttevredenheid en versterkt zij haar positie als leidende speler op de markt voor audioapparatuur.

Bron: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com