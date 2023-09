De kracht van gedecentraliseerde digitale identiteit bij het beschermen van persoonlijke informatie

Een whitepaper gepubliceerd door CompTIA, de non-profitorganisatie voor de IT-industrie en de beroepsbevolking, onderzoekt de opkomst van gedecentraliseerde digitale identiteit als een robuust hulpmiddel voor het beschermen van persoonlijke informatie. Het whitepaper, getiteld ‘Decentralized Digital Identity & Self-Sovereignty’ en geproduceerd door de CompTIA Blockchain en Web3 Advisory Council, gaat in op hoe deze aanpak de IT-beveiliging hervormt, waardoor individuen en organisaties meer privacy en controle over hun informatie krijgen.

Managed Service Providers (MSP's) worden aangemoedigd om zich vertrouwd te maken met gedecentraliseerde digitale identiteitsreferenties, zodat ze kunnen worden uitgerust om hun klanten te helpen bij het verbeteren van hun veiligheid en privacy. Grote organisaties hebben deze methode om persoonlijke gegevens te beveiligen al omarmd, en de verwachting is dat kleine en middelgrote bedrijven dit voorbeeld zullen volgen. Als technologiepartners en aanbieders zullen MSP’s een cruciale rol spelen bij het begeleiden en ondersteunen van organisaties in deze transitie.

In het whitepaper wordt uitgelegd dat gedecentraliseerde digitale identiteit digitale inloggegevens omvat, bekend als verifieerbare inloggegevens (VC), opgeslagen in een VC-portemonnee. De portemonnee is beveiligd met een pincode of wachtwoordzin en wordt volledig beheerd door de gebruiker. Door gebruik te maken van een gedecentraliseerde digitale identiteit blijft de informatie van een individu gecodeerd totdat hij ervoor kiest deze te delen. Bij het delen wordt alleen een proeftoken en niet het volledige informatierecord aan de ontvanger verstrekt.

Wes Jensen, medevoorzitter van de Blockchain Advisory Council en partner bij 21Packets, benadrukt dat gedecentraliseerde digitale identiteit zowel individuen als organisaties in staat stelt meer controle te hebben over hun online informatie en relaties, terwijl ook verbeterde beveiliging en privacy worden gegarandeerd.

Het whitepaper bevat talloze praktijkvoorbeelden van gedecentraliseerde digitale identiteitstoepassingen, die zich uitstrekken over gebieden als winkelen, werkgelegenheid, overheidsdiensten, onderwijs, financiële transacties en gezondheidszorg. Het benadrukt het potentieel voor individuen en organisaties om de leiding te nemen over hun informatie en hun privacy op deze domeinen te beschermen.

De CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council dient als platform voor opinieleiders en innovators om te onderzoeken hoe bedrijven blockchain-technologie kunnen benutten. Met leden met verschillende achtergronden onderzoekt de raad de toepassingen en impact ervan in verschillende sectoren, waaronder de toeleveringsketen, softwareontwikkeling, juridische zaken, marketing, onderwijs en B2B/B2C-organisaties.

Bronnen: CompTIA