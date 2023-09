Nationaal gesprek nodig over digitaal pond, zegt ambtenaar van de Bank of England

Sarah Breeden, de vice-gouverneur van de Bank of England, heeft opgeroepen tot een “nationaal gesprek” om te bepalen of doorgegaan moet worden met de ontwikkeling van een digitale versie van het pond. Breeden benadrukte de noodzaak om de zorgen over privacy en andere zorgen in verband met een digitale valuta weg te nemen.

Tijdens haar getuigenis voor de commissie Financiën in het parlement verklaarde Breeden dat de potentiële impact op de financiële stabiliteit een ander belangrijk punt van zorg is bij het overwegen van de implementatie van een digitaal pond.

Nu het gebruik van digitale valuta wereldwijd blijft toenemen, onderzoeken centrale banken de mogelijkheid om hun eigen digitale valuta uit te geven. Deze digitale versies van traditionele fiatvaluta, bekend als digitale valuta van de centrale bank (CBDC’s), zouden worden gecontroleerd door de centrale bank van een land.

Hoewel CBDC’s potentiële voordelen bieden, zoals verbeterde betalingssystemen en financiële inclusie, zijn er ook verschillende zorgen die zorgvuldig moeten worden overwogen. Privacy is een van de belangrijkste zorgen, omdat de digitalisering van valuta vragen oproept over de hoeveelheid persoonlijke gegevens die toegankelijk zou zijn voor centrale banken.

Bovendien moet de financiële stabiliteit zorgvuldig worden geëvalueerd voordat een digitaal pond wordt geïmplementeerd. Het is van essentieel belang om potentiële risico’s, zoals cyberdreigingen, het witwassen van geld en de impact op de transmissie van het monetaire beleid, te beoordelen.

Breeden's oproep tot een “nationaal gesprek” benadrukt het belang van het betrekken van het publiek bij het besluitvormingsproces. De ontwikkeling van een digitaal pond zou gevolgen hebben voor verschillende belanghebbenden, waaronder bedrijven, consumenten en financiële instellingen. Daarom is het van cruciaal belang om eventuele zorgen en zorgen weg te nemen om een ​​soepele overgang te garanderen.

