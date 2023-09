Noel Edmonds gespot achter de toonbank van Somerset Café

Noel Edmonds, bekend van zijn rol als presentator van Deal or No Deal, werd onlangs in Groot-Brittannië gespot met een verrassende carrièreswitch. De tv-legende bracht een bezoek aan het Victoria Park Community Cafe in Frome, Somerset, waar hij besloot een helpende hand te bieden door zelf klanten te bedienen.

Het café, gerund door Cultivating Community en bemand door vrijwilligers, zorgde voor veel opschudding toen Noel verscheen. Café-vrijwilliger Sherry Anne Downes vertelde dat de klanten enthousiast waren om hem te zien en Noel deed dat graag toen ze vroeg of hij achter de toonbank wilde komen.

Hoewel het leek alsof Noel een mogelijke carrièreverandering aan het onderzoeken was, sloeg hij het aanbod van een regulier optreden in het café af. Dit kwam door de afstand tussen zijn huidige woonplaats in Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Noel en zijn vrouw Liz zijn in 2019 naar Nieuw-Zeeland verhuisd en hebben sindsdien verschillende panden verworven, waaronder één met een café.

Noel's interesse in het gemeenschapscafé kwam voort uit zijn eigen ervaring met het runnen van een café in Nieuw-Zeeland. Hij voerde gesprekken met het personeel over hun vestiging en sprak ook over zijn eigen zakelijke ondernemingen.

Er wordt aangenomen dat Noel's bezoek aan Groot-Brittannië wordt ingegeven door de geboorte van de baby van zijn dochter Alice. Hij verblijft naar verluidt in Bude, Cornwall, dichtbij de plek waar zijn dochter woont. Noel heeft vier dochters uit zijn vorige huwelijk en is sinds 2009 getrouwd met Liz.

Bron: Somerset Live