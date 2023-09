Dbrand onthult Arachnoplates, een stijlvol alternatief voor Sony's Spider-Man PS5-covers

Het Canadese bedrijf Dbrand heeft een nieuw alternatief geïntroduceerd voor Sony's uitverkochte Spider-Man 2 consolehoezen voor de PlayStation 5 (PS5). De Arachnoplates van het bedrijf bieden een visueel opvallender ontwerp dat lijkt op een graphic novel, met de iconische botsing tussen Spider-Man en Venom. In tegenstelling tot de platen van Sony bevatten de Arachnoplaten van Dbrand geen bedrijfslogo's.

De CEO van Dbrand, Adam Ijaz, stelt dat de focus van de Arachnoplates ligt op superieure uitvoering en ontwerp. In tegenstelling tot sommige andere platen van derden bevatten de Arachnoplaten geen verborgen berichten of paaseieren die mogelijk de oorspronkelijke consolefabrikant zouden kunnen beledigen. De Arachnoplates zullen $65 kosten, hetzelfde als de limited-edition platen van Sony, maar bevatten niet de middelste huid of kleurveranderende rode lichtstrips. Het bedrijf is van plan de Arachnoplates op 20 oktober te verzenden en biedt gratis verzending aan klanten in de VS en Canada, terwijl wereldwijde verzending ook mogelijk is.

Naast de Arachnoplates blijft Dbrand zijn transparante Retro Darkplates en gitzwarte platen voor de PS5 verkopen. Vanwege juridische beperkingen is geen van deze opties echter voorzien van het kenmerkende “popped-kraag”-ontwerp dat op de kentekenplaten van Sony te zien is.

