Onderzoek naar technologische oplossingen om duurzame ontwikkeling te versnellen

Dit artikel benadrukt de noodzaak van baanbrekende technologische oplossingen om de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te versnellen. Concreet worden twee doelstellingen geschetst.

Het eerste doel is het ontwikkelen van technologische oplossingen die het meten, rapporteren, verifiëren en certificeren van SDG-acties vergemakkelijken. Deze oplossingen zijn ontworpen voor gebruik door VN-agentschappen, lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld. Door deze tools te gebruiken kunnen organisaties en individuen hun voortgang richting de SDGs volgen en ervoor zorgen dat ze een betekenisvolle impact hebben. Bovendien bevatten deze oplossingen gamificatie-elementen om de betrokkenheid te vergroten en actieve deelname aan inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling aan te moedigen.

Het tweede doel is het actualiseren van de huidige Global Youth DeclarAction on Sustainable Urbanization. Deze verklaring werd aangenomen op het World Urban Forum XI en biedt een raamwerk voor wereldburgers om hun visie op een duurzame toekomst te verwoorden. De bijgewerkte verklaring zal “Lokale pacten voor de toekomst” creëren die directe en cruciale problemen zoals klimaatverandering aanpakken. Via deze pacten kunnen individuen en lokale gemeenschappen specifieke beloften doen om bij te dragen aan duurzame verstedelijking. Deze lokale pacten zullen dienen als kanaal voor burgerbetrokkenheid en zullen worden gepresenteerd op de VN-Top van de Toekomst in 2024.

Over het geheel genomen is het doel van deze technologische oplossingen en bijgewerkte verklaringen het versnellen van de vooruitgang in de richting van de SDGs door individuen en gemeenschappen in staat te stellen actie te ondernemen. Door instrumenten en raamwerken te bieden voor meting, betrokkenheid en samenwerking willen deze initiatieven een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor iedereen creëren.

Definities:

– Sustainable Development Goals (SDG’s): een reeks van 17 mondiale doelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld om uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aan te pakken.

– Gamification: de toepassing van spelelementen en mechanismen, zoals competitie en beloningen, in niet-game contexten om de betrokkenheid en motivatie te vergroten.

Bronnen:

– Geen URL's opgegeven