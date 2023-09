By

De Crankbrothers Stamp 1 V2 platte pedalen zijn een opnieuw ontworpen versie van het populaire Stamp-assortiment. Deze pedalen met composiet body bieden uitstekende grip en stabiliteit, waardoor ze een topkeuze zijn voor mountainbikers.

Een van de opvallende kenmerken van de Stamp 1 V2-pedalen is hun ruime grip, dankzij de verwijderbare metalen pinnen. De pedalen zijn ook verkrijgbaar in kleine en grote maten, geschikt voor rijders met voeten variërend van EU35 tot EU49.

De Stamp 109 V109-pedalen zijn 1x2 mm groot op hun grootste punten en hebben een symmetrisch platform met een lichte concaafheid aan de buitenrand. De pedalen draaien op een gesmede chromolystalen as en zijn voorzien van twee IGUS-bussen voor een soepele bediening.

Met 10 verwijderbare pinnen per kant, die 5 mm uit het pedaallichaam steken, bieden de Stamp 1 V2-pedalen aanpasbare tractie. De taps toelopende en afgeschuinde randen van de pedalen helpen schokken af ​​te buigen en de duurzaamheid te verbeteren.

De Stamp 1 V2-pedalen zijn ook volledig te onderhouden en opnieuw op te bouwen, waardoor onderhoud een fluitje van een cent wordt. Hoewel ze geen vetpoort hebben zoals de duurdere Stamp 7, zijn ze nog steeds gemakkelijk te onderhouden voor langdurige prestaties.

Deze pedalen vallen onder de vijfjarige garantie van Crankbrothers en zijn verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Het zwarte, grote testexemplaar weegt 350 gram per paar, waardoor ze licht van gewicht zijn zonder dat dit ten koste gaat van de duurzaamheid.

Over het geheel genomen bieden de Crankbrothers Stamp 1 V2 platte pedalen indrukwekkende grip en stabiliteit tegen een betaalbare prijs. Of je nu een beginner of een doorgewinterde fietser bent, deze pedalen zijn een geweldige keuze voor je mountainbike.

Bronnen:

– Crankbrothers Stamp 1 V2 platte pedalen

– Crankbrothers Stamp-reeks