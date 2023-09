Jim Cramer adviseert beleggers om Apple-aandelen vast te houden ondanks het iPhone-verbod in China

By

Jim Cramer van CNBC heeft er bij investeerders op aangedrongen hun Apple-aandelen niet te verkopen na berichten dat China het gebruik van iPhones door overheidspersoneel heeft verboden. Hoewel de aandelen van Apple na het nieuws daalden, blijft Cramer vertrouwen hebben in het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen en door de situatie te navigeren.

China is de derde grootste markt van Apple, goed voor 18% van de totale omzet. Bovendien wordt een aanzienlijk deel van de producten van Apple in het land vervaardigd. Het verbod op iPhones voor overheidspersoneel zou mogelijk een substantiële impact kunnen hebben op de inkomsten van Apple. Cramer is echter van mening dat Apple het vermogen heeft om alternatieve oplossingen te vinden om de gevolgen te verzachten.

Cramer benadrukt het belang van het aanpassingsvermogen van Apple, daarbij verwijzend naar andere technologiegiganten zoals Alphabet (moederbedrijf van Google) en Amazon. Deze bedrijven hebben hun aanbod in de loop van de tijd met succes gediversifieerd, wat tot duurzame groei heeft geleid. Cramer suggereert dat Apple, onder leiding van CEO Tim Cook, potentieel een compromis kan vinden dat zowel de zorgen van China als de zakelijke belangen van Apple wegneemt.

Beleggers die ervoor kiezen Apple-aandelen te verkopen, lopen nu het risico potentiële aandelenstijgingen te missen als gevolg van toekomstige iPhone-releases of niet-openbaar gemaakte nieuwe inhoud. Cramer benadrukt dat het succes van Apple niet alleen afhankelijk is van zijn uitstekende telefoons, maar ook van zijn vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Concluderend adviseert Cramer beleggers om hun Apple-aandelen vast te houden, in de overtuiging dat het bedrijf manieren zal vinden om zich aan te passen en de uitdagingen van het Chinese iPhone-verbod te overwinnen.

Bronnen:

– CNBC (bronartikel)