Omgaan met luidruchtige buren: wat kunt u legaal doen?

Wonen naast buren die uitgebreide renovaties aan hun boerderijgebouwen ondergaan, kan ontwrichtend zijn en gezondheidsproblemen voor uw gezin veroorzaken. Het constante lawaai en de overlast kunnen hinderlijk zijn, vooral als u jonge kinderen heeft en buiten van het mooie weer probeert te genieten.

Het is belangrijk om de situatie aan te pakken en tegelijkertijd goede relaties met uw buren te onderhouden. Eén juridische optie die u heeft, is een beroep doen op de Overlastwet, die verwijst naar elke handeling of nalatigheid die op onredelijke wijze inbreuk maakt op de rechten van iemand anders met betrekking tot het genot van zijn eigendom. De rechtbank zal analyseren of de inmenging substantieel is en bepalen wat redelijkerwijs tussen buren mag worden verwacht.

Bij de beoordeling van de overlastklacht wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden. Het geluidsniveau dat in een stadscentrum als redelijk kan worden beschouwd, verschilt van dat in de buitenwijken of op het platteland. Helaas bestaat er geen specifieke definitie van lawaai dat neerkomt op overlast, maar de Environmental Protection Agency Act 1992 stelt dat lawaai hinderlijk wordt wanneer het “zo luid, zo continu, zo herhaald is, van zo’n duur of toonhoogte is of op zulke momenten voorkomt. om een ​​redelijke reden tot ergernis te geven.”

Ook de duur van de inmenging is een factor waarmee de rechter rekening houdt. Over het algemeen geldt dat hoe langer de inmenging duurt, hoe waarschijnlijker het is dat deze als onredelijk wordt beschouwd. Door bij te houden wanneer het geluid zich voordoet en welke invloed dit op u heeft gehad, kunt u uw zaak sterker maken.

Bovendien kunt u online controleren of uw buren een bouwvergunning hebben gekregen voor hun renovatiewerkzaamheden. In de bouwvergunning zijn vaak voorwaarden opgenomen met betrekking tot geluid en bouwtijden. Ongeautoriseerde ontwikkelingen, die worden uitgevoerd zonder bouwvergunning, kunnen onderworpen zijn aan handhavingsmaatregelen door de planningsautoriteit, zoals het eisen van de verwijdering of wijziging van het bouwwerk.

Voordat u juridische stappen onderneemt, is het raadzaam uw buurman te benaderen en te proberen in der minne tot een oplossing te komen. Duidelijke communicatie en begrip kunnen vaak tot een bevredigend resultaat voor beide partijen leiden.

Bron: Stephen Coppinger, advocaat bij Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork