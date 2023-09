Ubisoft's XDefiant uitgesteld na weigering van certificering door PlayStation en Xbox

De aankomende game van Ubisoft, XDefiant, is uitgesteld vanwege certificeringsproblemen van PlayStation en Xbox. De uitvoerend producent van de game, Mark Rubin, deelde via een blogpost een update met spelers, waarin hij uitlegde dat Ubisoft de game in juli ter certificering had ingediend. Half augustus ontving XDefiant echter het resultaat "Niet geslaagd".

Rubin gaf toe dat ze het vereiste nalevingswerk hadden onderschat en verklaarde: “Als het was gelukt, hadden we eind augustus kunnen verzenden. Maar dat gebeurde niet, en dus hebben we de afgelopen drie tot vier weken besteed aan het oplossen van deze problemen en het klaarmaken voor een nieuwe inzending.”

Het goede nieuws is dat XDefiant binnen minder dan twee weken opnieuw zal worden ingediend bij de eerste partijen, wat duidt op een mogelijke release medio tot eind september. Rubin noemde echter ook een “waarschijnlijk scenario” waarin de game mogelijk een voorwaardelijke pas krijgt, resulterend in een Day One-patch met definitieve oplossingen. Dit zou de releasedatum verschuiven naar begin / half oktober.

XDefiant, in eerste instantie geïntroduceerd in 2021 als Tom Clancy-titel, heeft de afgelopen maanden al verschillende bètaversies doorlopen. Rubin legde uit dat de reden dat Ubisoft geen definitieve releasedatum heeft aangekondigd, is dat zij de bètatests als echte tests beschouwen, en niet alleen als marketingevenementen. Het doel is om waardevolle feedback te verzamelen en een gepolijste en plezierige game-ervaring te garanderen.

Rubin sloot de blogpost af door te benadrukken dat de releasedatum zo snel mogelijk zal zijn, omdat ze hard werken om de complianceproblemen aan te pakken en te voldoen aan de vereiste normen van PlayStation en Xbox.

