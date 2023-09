Coaching van echte leiders: première van het nieuwe seizoen op 18 september

Executive coach Muriel Wilkins is terug met een geheel nieuw seizoen van haar podcast, Coaching Real Leaders. Dit seizoen duikt Wilkins in de uitdagingen waarmee beginnende managers, leiders op het middenniveau en leidinggevenden te maken krijgen tijdens hun carrière.

Gedurende de podcast voert Wilkins coachinggesprekken waarin prangende carrièrevragen worden behandeld. Enkele van de onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer het bepalen of een tijdelijke rol permanent moet worden, het evalueren van iemands loopbaanvoortgang en het opbouwen van effectieve relaties met collega's en leidinggevenden.

Door naar deze openhartige coachingsessies te luisteren, kunnen luisteraars onverwachte inzichten over zichzelf verwerven en bruikbare stappen ontdekken om vooruit te komen in hun eigen carrière. Wilkins biedt begeleiding en ondersteuning aan elke leider en helpt hen obstakels te overwinnen en hun doelen te bereiken.

Coaching Real Leaders keert in september terug voor zijn zesde seizoen. Elke aflevering biedt een unieke kans om te leren van coachingscenario's uit de echte wereld. Of je nu een beginnende manager bent die op zoek is naar begeleiding of een leidinggevende die op zoek is naar nieuwe strategieën, deze podcast is een waardevolle hulpbron.

Mis geen aflevering van Coachen van echte leiders. Abonneer je nu op Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcastplatform om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten van Muriel Wilkins.

Bronnen:

– Coaching van echte leiders podcast door Muriel Wilkins.