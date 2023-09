Verbeterde Safe Browsing van Google: een krachtige verdediging tegen phishing-aanvallen

By

Google heeft een nieuwe functie in zijn Chrome-browser geïntroduceerd die tot doel heeft gebruikers effectievere bescherming te bieden tegen phishing-aanvallen. Phishingcampagnes, waarbij frauduleuze websites of e-mails betrokken zijn die zich voordoen als legitieme bronnen, hebben aanzienlijke schade aangericht door apparaten met virussen te infecteren en door oplichting tot financiële verliezen te leiden. Met de uitrol van Enhanced Safe Browsing hoopt Google gebruikers te helpen voorkomen dat ze het slachtoffer worden van dergelijke aanvallen.

Verbeterd Safe Browsing, voorheen een optionele functie, wordt de standaardinstelling voor Chrome-gebruikers als onderdeel van de 15e verjaardagsupdate van de browser. Deze functie controleert de URL's van websites in realtime aan de hand van een voortdurend bijgewerkte lijst met kwaadaardige sites die op de cloudservers van Google is opgeslagen. Als er een match wordt gevonden, wordt de website geblokkeerd en wordt er een waarschuwing aan de gebruiker weergegeven.

Deze update vervangt de oude phishing-beveiligingsfunctie van Google, Safe Browsing genaamd, die een lijst met kwaadaardige websites lokaal op de computer van de gebruiker opsloeg. Deze aanpak had echter beperkingen omdat phishing-websites die na de laatste update waren gelanceerd, niet konden worden gedetecteerd. Verbeterde Safe Browsing pakt dit aan door te vertrouwen op de cloudservers van Google voor up-to-date bescherming.

Door de oude Safe Browsing-functie te beëindigen en Verbeterd Safe Browsing de standaardinstelling te maken, wil Google het aantal onopgemerkte phishing-pogingen verminderen. Het bedrijf verwacht een verbetering van 25% in de bescherming tegen malware en phishing-bedreigingen door over te schakelen naar de verbeterde functie.

Hoewel Enhanced Safe Browsing verbeterde beveiliging biedt, brengt het ook potentiële privacyproblemen met zich mee. Omdat de functie gebruikmaakt van een database die is opgeslagen op de servers van Google, wordt elke door de gebruiker bezochte URL ter controle naar Google verzonden. Sommige gebruikers maken zich zorgen over de mogelijkheid dat Google deze gegevens voor advertentiedoeleinden gebruikt, op basis van de eerdere praktijken van het bedrijf om gegevens te verzamelen. Google verzekert gebruikers echter dat de gegevens die via Enhanced Safe Browsing worden verzonden alleen zullen worden gebruikt voor phishing-bescherming en niet voor andere doeleinden.

Google is van plan om de komende weken alle gebruikers te migreren naar Verbeterd Safe Browsing. Dit nieuwe instrument in de strijd tegen phishing zou gebruikers een betere bescherming kunnen bieden, zolang hun privacyproblemen maar worden aangepakt.

Bronnen:

– Digitale trends

– Computer laten piepen