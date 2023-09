De Google Chrome-app krijgt een spannend nieuw ontwerp voor zijn 15e verjaardag

Google viert zijn 15e verjaardag met een grote update voor de Google Chrome-app. Een van de grootste veranderingen is de introductie van de Material You-ontwerptaal, waardoor er meer aanpassingsmogelijkheden zijn. Deze ontwerptaal werd voor het eerst geïntroduceerd met Android 12 en wordt geprezen om zijn vermogen om het uiterlijk van Android-telefoons te transformeren.

Met de nieuwe update hebben Chrome-gebruikers nu toegang tot een paneel ‘Chrome aanpassen’ waar ze kunnen kiezen uit een reeks kleuren om hun browse-ervaring te personaliseren. Deze aanpassingsopties worden per profiel opgeslagen, waardoor het voor gebruikers met meerdere profielen gemakkelijker wordt om er onderscheid tussen te maken.

Naast de ontwerpwijzigingen wordt ook het Chrome-menu verbeterd om snellere toegang te bieden tot Chrome-extensies, Google Translate en Google Wachtwoordmanager. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijker om met slechts een paar klikken toegang te krijgen tot hun favoriete functies en services.

De Chrome Web Store krijgt ook een compleet nieuw ontwerp, met gepersonaliseerde aanbevelingen en samengestelde collecties extensies. Er is zelfs een sectie met AI-aangedreven extensies, die inspeelt op de groeiende populariteit van AI-gestuurde tools.

Bovendien voegt Google nieuwe mogelijkheden toe aan Chrome die de browse-ervaring zullen verbeteren. Eén zo'n functie is de knop 'Zoek deze pagina met Google', die een zijpaneel opent voor zoeken zonder de huidige positie van de gebruiker te verliezen. Dit maakt het gemakkelijker om informatie te vinden en zoekopdrachten uit te voeren zonder de browsestroom te onderbreken.

Google breidt ook zijn Search Genative Experience (SGE) uit, die tot doel heeft de manier waarop mensen zoeken radicaal te veranderen. Hoewel de beschikbaarheid aanvankelijk beperkt was, stelt Google het nu open voor testen in de VS. Deze functie biedt gebruikers een kijkje in de toekomst van zoeken en de innovaties waar Google aan werkt.

Over het geheel genomen zijn deze updates voor de Google Chrome-app en de Chrome Web Store bedoeld om de aanpassing aan de gebruiker, de toegankelijkheid en de browse-efficiëntie te verbeteren. Met de Material You-ontwerptaal en verbeterde functies kunnen Chrome-gebruikers een persoonlijkere en handigere browse-ervaring verwachten.

