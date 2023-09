Het Chinese Huawei Technologies lanceert Mate 60 Pro+ smartphone

By

Het Chinese Huawei Technologies is begonnen met de voorverkoop van zijn nieuwste smartphone, de Mate 60 Pro+. Zonder voorafgaande reclame kondigde het bedrijf in zijn officiële online winkel aan dat het bestellingen voor de telefoon zou gaan aannemen. De specificaties voor de telefoon benadrukken de mogelijkheid om tegelijkertijd verbinding te maken met twee satellieten en de grotere interne opslag vergeleken met de Mate 60 Pro. De prijs werd echter niet bekendgemaakt.

Kopers in China hebben indrukwekkende downloadsnelheden gemeld op de Mate 60 Pro, die hoger zijn dan die van de beste 5G-telefoons. Uit een door TechInsights uitgevoerde demontageanalyse van de telefoon bleek dat deze wordt aangedreven door de Kirin 9000s-chip, vervaardigd door Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) in China. Deze ontdekking is belangrijk voor Huawei, omdat het sinds 2019 te maken krijgt met beperkingen op de toegang tot chipproductietools als gevolg van Amerikaanse sancties.

Het vermogen van Huawei om geavanceerde handsetmodellen te produceren is beperkt, en het bedrijf vertrouwt op opgeslagen chips voor de lancering van beperkte batches 5G-modellen. De introductie van de nieuwe Kirin 9000s-chip betekent een doorbraak voor Huawei.

Naast de Mate 60 Pro+ heeft Huawei ook de Huawei Mate X5 gelanceerd, een nieuwe versie van zijn opvouwbare telefoonserie.

Over het geheel genomen toont Huawei's release van de Mate 60 Pro+ de veerkracht van het bedrijf in het licht van Amerikaanse sancties. Door innovatieve functies aan te bieden en gebruik te maken van in eigen land vervaardigde chips, blijft Huawei ondanks aanhoudende uitdagingen concurrerend op de smartphonemarkt.

