Het belang van een Amerikaanse regelgevingssandbox voor crypto-innovatie

Commissaris Caroline D. Pham van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sprak onlangs voor het Cato Institute en benadrukte de noodzaak van een Amerikaanse regelgevingssandbox voor digitale activamarkten. Ze benadrukte het belang om voorop te blijven lopen in een snel evoluerende industrie en uitte haar bezorgdheid over de ‘afwachtende’ benadering van de Verenigde Staten ten aanzien van blockchain-technologie en digitale activa.

In haar opmerkingen stelde commissaris Pham de lancering voor van het allereerste Amerikaanse proefprogramma voor digitale activamarkten. Ze suggereerde dat dit proefprogramma zou dienen als een regelgevingszandbak om innovatie te testen, te verzamelen en te onderzoeken in een veilig kader onder de bestaande regelgeving en bescherming.

Commissaris Pham wees erop dat andere rechtsgebieden over de hele wereld al regelgevingszandbakken hebben omarmd om groei en vooruitgang te stimuleren. Ze benadrukte de noodzaak voor de Verenigde Staten om proactieve maatregelen te nemen en duidelijkheid te scheppen in de regelgeving voor digitale activa om ervoor te zorgen dat er robuuste vangrails aanwezig zijn. Ze zei dat zij de eerste Amerikaanse toezichthouder was die een alomvattend regelgevingskader voor verantwoordelijke digitale activamarkten voorstelde en ervoor pleitte dat de CFTC haar bestaande autoriteit zou gebruiken om innovatie te ondersteunen.

Om de uitdagende juridische kwesties in verband met regelgevingszandbakken op federaal niveau aan te pakken, stelde commissaris Pham het gebruik van proefprogramma's voor. Ze benadrukte het succes van proefprogramma's in het verleden en de effectiviteit ervan bij het veilig verkennen van nieuwe producten en zich ontwikkelende marktstructuren. Door nieuwe initiatieven strategisch te introduceren en te verfijnen, kunnen proefprogramma's de risico's helpen minimaliseren en de kansen op succes maximaliseren.

Commissaris Pham adviseerde de CFTC een proefinitiatief te starten voor de markten voor digitale activa om ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen. Ze benadrukte de noodzaak om gegevens te verzamelen, de kenmerken van eerdere pilotprogramma’s te onderzoeken en een pragmatische benadering van digitale activa en tokenisatie te ontwikkelen. Door dit te doen kan de CFTC haar mandaat van het bevorderen van open, transparante, concurrerende en financieel gezonde markten waarmaken.

Concluderend benadrukken de opmerkingen van commissaris Pham het belang van een Amerikaanse regelgevingssandbox voor crypto-innovatie. Door een proefprogramma voor de markten voor digitale activa te lanceren, kunnen de Verenigde Staten een veilig raamwerk creëren voor opkomende technologieën en marktstructuren binnen de bestaande regelgeving en bescherming, waardoor de economische groei en het concurrentievermogen op de wereldmarkt worden gewaarborgd.

