Sony onthult vier nieuwe Crystal LED-displays voor virtuele productietoepassingen

Sony Electronics heeft de VERONA-serie geïntroduceerd, bestaande uit vier kristallen LED-displays die speciaal zijn ontworpen voor virtuele productietoepassingen. Deze displays bevatten de nieuwste technologische ontwikkelingen en input van filmmakers om superieure kwaliteit en efficiëntie te leveren voor in-camera virtuele effecten (VFX). De belangrijkste technologieën die bij de ontwikkeling van de VERONA-displays zijn gebruikt, zijn de Deep Black- en Anti-Reflection Surface-technologieën. Samen verbeteren deze technologieën de zwartniveau-expressie en minimaliseren ze het contrastverlies veroorzaakt door licht van aangrenzende LED-panelen en studioverlichtingsapparatuur, waardoor de postproductietijd en -kosten worden verminderd. Met een hoge helderheid van 1,500 cd/m2 en een breed kleurengamma dat meer dan 97% van DCI-P3 bestrijkt, bieden de VERONA-schermen een realistische visuele ervaring. Bovendien zijn de beeldschermen voorzien van hoogwaardige LED-drivers die hoge vernieuwingsfrequenties tot 7,680 Hz mogelijk maken, waardoor scanline-artefacten in camerabeelden worden geminimaliseerd.

Sony Electronics heeft nauw samengewerkt met marktleiders om een ​​eenvoudige installatie en veelzijdigheid van de VERONA-displays op productiesets te garanderen. De displays zijn ontworpen met een 1:1 kastontwerp, gemakkelijk vast te houden handgrepen, paspennen en een vergrendelingsmechanisme van het hefboomtype dat zonder gereedschap kan worden bediend. Ze kunnen ook worden aangepast voor gebogen, hangende en stapelbare LED-ontwerpen, waarbij meerdere schermen tot 23 meter hoog worden ondersteund. Volgens Kevin O'Connor, Senior Director Cinematic Production Solutions bij Sony Electronics, zijn de VERONA-schermen een essentieel onderdeel bij het naadloos integreren van de echte en virtuele wereld in virtuele producties.

De VERONA-serie zal worden tentoongesteld op de Sony-stand tijdens het komende IBC-evenement in Amsterdam, en zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 te koop zijn.

Bron: Sony Electronics

TECNO lanceert eerste Flip Phone, de PHANTOM V Flip 5G tijdens Flagship Event

TECNO, een technologiemerk, heeft de lancering aangekondigd van zijn allereerste flip-telefoon, de PHANTOM V Flip 5G, tijdens het komende Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023-evenement in Singapore op 22 september. Dit evenement zal esthetiek op luxe niveau combineren met geavanceerde technologieën. De introductie van de PHANTOM V Flip 5G demonstreert TECNO's toewijding aan het verkennen van nieuwe vormfactoren en het herdefiniëren van de stijl en functionaliteit van flip-telefoons. De nieuwe klaptelefoon sluit aan bij de wereldwijde bedrijfsstrategie “Go Premium” van TECNO, die tot doel heeft een reeks premiumtoestellen te creëren door geavanceerde technologieën te integreren met stijlvolle ontwerpen.

Naast de PHANTOM V Flip 5G zal TECNO ook zijn nieuwe TECNO MEGABOOK T1 2023 14-inch laptop onthullen, die eerder werd gelanceerd op IFA Berlin 2023. Met dit nieuwe productaanbod wil TECNO tegemoetkomen aan consumenten die waarde hechten aan zowel stijl als vooruitstrevende technologie in hun apparaten.

Bron: TECNO

Kandao introduceert de QooCam3, een 360 graden actiecamera

Kandao Technology heeft onlangs zijn nieuwste product onthuld, de QooCam3, een 360 graden actiecamera ontworpen voor het vastleggen van avonturen. De QooCam3 is voorzien van dubbele fisheye-lenzen die verschillende hoeken kunnen vastleggen, waardoor verbluffende 360-graden video's in 5.7K 30FPS en panoramische foto's van 62 MP met hoge resolutie worden geproduceerd. Met een groot diafragma van F1.6 en twee 1/1.55-inch sensoren presteert de QooCam3 goed bij weinig licht. De DNG8-modus van de camera, gecombineerd met de RAW+-software, verbetert elk detail door acht bestanden in één frame vast te leggen en samen te voegen, wat resulteert in ultieme beeldkwaliteit.

Naast de foto- en videomogelijkheden bevat de QooCam3 360-graden Ambisonic-audio, waardoor ruimtelijk en meeslepend geluid wordt geleverd als aanvulling op de beelden. De camera beschikt ook over Audio SuperSteady-verwerking, waardoor de geluidsrichting tijdens het fotograferen correct wordt uitgelijnd met de camerarotatie. Andere opvallende kenmerken zijn onder meer SuperSteady Stabilization 2.0, 360 graden horizontale correctie, IP68 water- en stofdichtheid, responsieve aanraakbediening op een 1.9-inch LCD-touchscreen en een afneembare 1600 mAh-batterij.

De QooCam3 van Kandao is momenteel te koop voor een prijs van $ 349.00.

Bron: Kandao-technologie