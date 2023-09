CDT biedt digitale toegang tot bibliografische citaten voor onderzoeksrapporten

By

Het Centrum voor Democratie en Technologie (CDT) heeft aangekondigd dat het nu digitale toegang gaat bieden tot de bibliografische citaten behorend bij zijn onderzoeksrapporten. Deze nieuwe bron is bedoeld om het voor lezers gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot en te verwijzen naar de bronnen die in het werk van CDT worden gebruikt.

Door digitale toegang te bieden tot bibliografische bestanden sluit CDT aan bij de praktijken van tijdschriften en andere onderzoeksuitgevers die deze functie aanbieden. Het is een stap in de richting van het doel om kennis met het publiek te delen en blijk te geven van toewijding aan transparantie.

Alle eerder gepubliceerde CDT-onderzoeksrapporten, evenals toekomstige rapporten, zullen standalone BibTeX (.bib) of RIS (.ris) geformatteerde bestanden voor de referenties bevatten. Gebruikers kunnen downloadlinks voor deze bestanden vinden onderaan elke rapportpagina.

Door de .bib- of .ris-bestanden in referentiebeheersystemen te importeren, kunnen gebruikers de verzameling referenties eenvoudig openen en hergebruiken voor verdere onderzoeksdoeleinden. Referentiebeheersoftware biedt verschillende tools om referenties te organiseren en te genereren op basis van bibliografische records.

CDT erkent dat haar onderzoek verder reikt dan de beleids- en onderzoeksgemeenschappen. De organisatie heeft tot doel de belangstelling van het bredere publiek voor traditionele onderzoeksmiddelen te ondersteunen, en deze nieuwe hulpbron is een stap in die richting.

Naast de digitale toegang tot bibliografische citaten biedt CDT al vier aanvullende bronnen gerelateerd aan haar onderzoek. Deze bronnen zijn beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in het verder verkennen van de onderwerpen.

Voor vragen over het gebruik van deze bron of andere onderzoeksgerelateerde vragen worden individuen aangemoedigd om contact op te nemen met CDT via e-mail op [email protected].

Bronnen:

– Centrum voor Democratie en Technologie (CDT)