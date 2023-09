Petrified: de beste horrorpodcast van Ierland betreedt het podium voor de allereerste liveshow

De populaire Ierse horroranthologiepodcast Petrified zal het publiek in vervoering brengen met zijn allereerste liveoptreden in Ierland. Petrified, gepresenteerd door Peter Dunne en Liam Geraghty, heeft luisteraars geboeid door zijn creatieve verhalen en getalenteerde stemacteurs.

Live podcasts vormen een unieke uitdaging, omdat het medium het publiek effectief moet betrekken en de essentie van de show moet behouden. Veel live podcasts hebben moeite om de juiste balans te vinden, waardoor luisteraars zich niet verbonden of onzeker voelen over de authenticiteit van het geklets. Petrified heeft deze uitdaging echter overwonnen en biedt een werkelijk angstaanjagende ervaring via hun liveoptredens.

Hoewel elke aflevering van Petrified een op zichzelf staand verhaal is, heeft de podcast luisteraars meegenomen naar een reeks unieke settings, waaronder een pantomime uit Dublin, een spookhuis en een callcenter. Een specifieke aflevering die resoneert met de cultstatus van de podcast is echter 'Melody's Story Hour'.

In tegenstelling tot een traditioneel live podcast-evenement hanteert “Melody's Story Hour” een meta-aanpak. In plaats van dat hosts verhalen voorlezen of vraag- en antwoordsessies houden, ontvouwt de aflevering zich in een live podcast-opname. Terwijl toeschouwers de terreur voor zich zien ontvouwen, raken ze al snel verstrikt in het verhaal, wat resulteert in een huiveringwekkende en bevredigende wending.

Om tegemoet te komen aan degenen die willen genieten van deze huiveringwekkende ervaring, bereidt Petrified zich voor op hun tweede liveshow, dit keer in Dublin. Het komende evenement, “Petrified Live”, zal plaatsvinden in The Laughter Lounge op Eden Quay, met getalenteerde acteurs Ali Fox, Margaret McAulife en Anna Sheils-McNamee.

Opwinding vult de lucht terwijl de schrijver van Petrified, Peter Dunne, zijn gedachten deelde over de komende live podcast en zei: “We zijn zo opgewonden – en, passend, doodsbang – om onze eerste live podcast in Ierland te doen. Het wordt een geweldige avond voor fans van de show en een perfecte introductie tot wat we doen voor iedereen die nieuw is bij Petrified.”

Als je deze spannende ervaring niet wilt missen, koop dan je kaartjes voor Petrified Live op lachlounge.com. De show begint om 8 uur en de deuren gaan om 7 uur open. Blijf in contact met Petrified door hun officiële account op Instagram te volgen voor de laatste updates.

