Dell en de Universiteit van Limerick werken samen aan AI-aangedreven kankeronderzoek

Dell werkt samen met de Universiteit van Limerick (UL) in Ierland om kankeronderzoek te bevorderen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De samenwerking is specifiek gericht op het verbeteren van de zorg voor patiënten met B-cellymfoom, en omvat een snellere diagnose, verbeterde behandeling en verbeterde resultaten op de lange termijn.

Om dit te bereiken heeft Dell een AI-platform ontwikkeld dat gebruikmaakt van de nieuwste opslagarrays en PowerEdge-servers. Dit platform is geïntegreerd in het multicloud-ecosysteem van het Digital Cancer Research Centre van UL en kan een digitale tweeling van patiënten creëren. Deze digitale tweelingen zullen onderzoekers op verschillende manieren helpen, waaronder het versneld testen van biomarkers voor kanker, het verkrijgen van diepere inzichten in geschikte behandelingen en het ontwikkelen van gepersonaliseerde therapieën op basis van individuele tumorkenmerken.

Door de pathogenese van deze kwaadaardige ziekten beter te begrijpen, zullen onderzoekers ook de mogelijkheid hebben om innovatieve therapeutische benaderingen te bedenken. Ze kunnen bijvoorbeeld de rol onderzoeken van collageen in de micro-omgeving van de tumor bij de verspreiding van kankercellen door het lichaam en het centrale zenuwstelsel.

De samenwerking tussen Dell en UL zal naar verwachting de kennis over de ontwikkeling van kanker vergroten en de diagnose- en behandelingsopties die beschikbaar zijn voor kankerpatiënten verbeteren. Door deze samenwerking is het de bedoeling om het klinische onderzoek naar kanker naar een nieuw niveau te tillen, waar uiteindelijk patiënten en gezondheidszorgprofessionals wereldwijd van kunnen profiteren.

Bron: Universiteit van Limerick (UL)

Definities:

1. B-cellymfoom: een type kanker dat de witte bloedcellen aantast, de zogenaamde B-cellen. Het kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen en er bestaan ​​subtypes.

2. Testen van biomarkers: een proces waarbij specifieke moleculen of genetische veranderingen worden geïdentificeerd die wijzen op de aanwezigheid of progressie van een ziekte.

3. Digitale tweelingen: virtuele representaties van objecten of systemen uit het echte leven die kunnen worden gebruikt voor analyse, simulatie en optimalisatie.

