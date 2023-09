De CAFC schrapt PTAB-beslissingen in Netflix- en Apple-zaken

Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Federal Circuit (CAFC) heeft twee precedentadviezen uitgebracht, waarbij beslissingen van de Patent Trial and Appeal Board (PTAB) zowel worden vernietigd als teruggezonden.

In de eerste zaak, Netflix, Inc. v. DivX, LLC, stelde de CAFC vast dat de PTAB misbruik had gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid door te oordelen dat Netflix er niet in was geslaagd soortgelijke kunst vast te stellen. Het betwiste patent claimde een functie genaamd ‘trick play-functionaliteit’, die snel vooruitspoelen, terugspoelen en scènes overslaan mogelijk maakt. Netflix voerde aan dat de beweringen voor de hand liggend zouden zijn geweest gezien de verwijzingen naar de stand van de techniek, maar DivX beweerde dat de verwijzingen niet analoog waren, aangezien ze niet hetzelfde vakgebied bestreken.

De CAFC was het niet eens met de redenering van de PTAB en stelde dat Netflix voldoende had beargumenteerd dat het werkterrein voor zowel het octrooi als de verwijzingen naar de stand van de techniek hetzelfde was. De rechtbank benadrukte dat er geen vereiste is om ‘magische woorden’ te gebruiken bij het identificeren van het vakgebied en dat algemene taal voldoende kan zijn. De CAFC verwees de zaak terug naar de PTAB om te bepalen of de stand van de techniek inderdaad analoog was aan het octrooi in kwestie.

In de tweede zaak, Apple, Inc. tegen Corephotonics, Ltd., heeft de CAFC twee definitieve schriftelijke beslissingen van de PTAB ingetrokken. Het patent in kwestie had betrekking op het maken van ‘portretfoto’s’. De partijen waren het oneens over de constructie van een claimterm, en de PTAB nam uiteindelijk de interpretatie van de octrooihouder over. De CAFC oordeelde echter dat deze interpretatie bepaalde in de octrooispecificatie beschreven uitvoeringsvormen zou uitsluiten. De rechtbank oordeelde dat de door Apple voorgestelde constructie meer in overeenstemming was met het intrinsieke bewijsmateriaal en verwees de zaak voor verdere procedure terug naar de PTAB.

Beide zaken benadrukken het belang van het correct analyseren van analoge kunst en het correct interpreteren van claimtermen. De beslissingen van de CAFC bieden richtlijnen voor de normen die op deze gebieden moeten worden toegepast en maken duidelijk dat er geen behoefte is aan 'magische woorden' bij het identificeren van het vakgebied.