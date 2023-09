Bun 1.0 wordt geleverd als Node.js en Deno Alternative

De release van Bun 1.0 markeert een spannend moment voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar een snel alternatief voor Node.js en Deno. Bun, ontworpen als drop-in vervanging voor Node.js, belooft hogere snelheid en gebruiksgemak. Tijdens een livestream van de release benadrukte het Bun-team zijn indrukwekkende prestaties: het schrijven van bestanden tot drie keer sneller dan Node.js en het lezen van bestanden met dezelfde snelheid.

Bun, gemaakt door Oven, introduceerde ook de Bun-toolkit, waarbij de Bun-runtime het kroonjuweel was. De runtime is een achterwaarts compatibele vervanging voor Node.js en heeft de mogelijkheid om Typescript- en TSX-bestanden uit te voeren zonder dat er afhankelijkheden nodig zijn. Een van de belangrijkste voordelen van Bun is de snelheid, met aanzienlijk snellere opstarttijden vergeleken met npm. Volgens Ashcon Partovi, productmanager bij Oven, heeft npm ongeveer 150 milliseconden nodig om een ​​script op een MacBook Pro uit te voeren, terwijl Bun in slechts 30 milliseconden opstart, wat een onmiddellijke ervaring oplevert.

In benchmarktests presteerde Bun beter dan zowel Node.js als Deno. In één voorbeeld verwerkte Bun, door een HTTP-handler uit te voeren die een pagina op de server met React weergaf, ongeveer 68,000 verzoeken per seconde, vergeleken met respectievelijk 29,000 en 14,000 voor Deno en Node.js. Uit een andere test bleek dat Bun hogere verzoeken per seconde behaalde met gelijktijdige verbindingen en beter presteerde dan Node.js en Deno.

Hoewel snelheid een aanzienlijk voordeel van Bun is, moeten ontwikkelaars rekening houden met andere factoren bij het kiezen van een runtime. Deno geeft bijvoorbeeld prioriteit aan veiligheid, waardoor ontwikkelaars pakketten uit de gemeenschap kunnen gebruiken zonder zich zorgen te hoeven maken over mogelijke systeemrisico's. Node.js heeft zich daarentegen onlangs gericht op het verbeteren van de prestaties en beveiliging. De concurrentie tussen deze runtimes benadrukt het evoluerende karakter van JavaScript-runtimes.

Bun is nog steeds een werk in uitvoering en het team werkt momenteel aan het operationeel krijgen van de Windows-versie. Met zijn indrukwekkende prestaties en gebruiksgemak toont Bun echter een groot potentieel als alternatief voor Node.js en Deno.

