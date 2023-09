Monzo lanceert een investeringsfunctie, waardoor gebruikers kunnen investeren met slechts £ 1

Monzo, de digitale bank met een waarde van $4.5 miljard, heeft een nieuwe functie geïntroduceerd genaamd ‘Investments’ waarmee haar klanten kunnen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd door vermogensbeheergigant BlackRock. Dit markeert Monzo's eerste stap op de investeringsmarkt en maakt deel uit van de inspanningen van het bedrijf om zijn financiële diensten uit te breiden en extra inkomstenstromen te genereren.

Met de Investeringsfunctie kunnen gebruikers beginnen met beleggen vanaf slechts £ 1, waardoor Monzo gaat concurreren met gevestigde banken zoals Chase en jongere startups zoals Chip, Moneybox en Plum. Het aanvraagproces is eenvoudig, waarbij in aanmerking komende gebruikers op een wachtlijst worden geplaatst om toegang te krijgen tot het product en vervolgens worden uitgenodigd om een ​​investeringspot te creëren.

Monzo biedt drie door BlackRock beheerde fondsen: Careful, Balanced en Adventureous. Het Careful-fonds heeft een laag risico en een laag rendement, het Balanced-fonds heeft een gemiddeld risico en rendement, en het Adventurous-fonds omvat toewijzingen met een hoger risico en een groter potentieel rendement.

CEO TS Anil verklaarde dat Monzo besloot de investeringsfunctie te introduceren om het gebrek aan kennis en betaalbaarheidsbarrières aan te pakken waarmee Britten te maken krijgen als het gaat om investeren. Uit onderzoek in opdracht van Monzo blijkt dat 69% van de Britse bevolking niet zeker weet waar ze heen moeten voor een toegankelijk en gebruiksvriendelijk beleggingsproduct, en dat 60% van de volwassenen eerder geneigd zou zijn om te investeren als het minimale investeringsbedrag laag zou zijn.

De Investeringsfunctie verschijnt onder het gedeelte Sparen en Beleggen op het startscherm van Monzo en zal de komende weken geleidelijk worden uitgerold naar alle in aanmerking komende klanten. Klanten die in financiële moeilijkheden verkeren of achterlopen bij het aflossen van schulden, zullen echter geen nieuwe beleggingen kunnen openen. Gebruikers hebben ook de flexibiliteit om op elk moment wijzigingen aan te brengen, hun investeringen te annuleren of in te trekken.

Monzo heeft momenteel meer dan 8 miljoen klanten in Groot-Brittannië en streeft ernaar uit te breiden naar nieuwe gebieden van financiële dienstverlening om winstgevendheid over het hele jaar te bereiken. Het bedrijf rapporteerde zijn eerste twee maanden van winstgevendheid in 2023.

Voor de functie Investeringen geldt een vast bedrag van 0.59% per maand, bestaande uit een fondsvergoeding van 0.14% en een platformvergoeding van 0.45%.

Hoewel Monzo niet de eerste neobank in Groot-Brittannië is die beleggingsmogelijkheden aanbiedt, bieden concurrenten als Starling Bank en Zopa dergelijke opties nog niet aan. Verschillende fintech-platforms zoals Revolut en Freetrade bieden echter al mogelijkheden voor aandelenhandel. De CEO van Monzo, TS Anil, wees de beweringen af ​​dat de bank te laat was bij de investeringspartij.

Bronnen:

Bron: CNBC