De nieuwe iPhone 15: wat je kunt verwachten van Apple's Wonderlust Event

Apple zal zijn nieuwste iPhone-line-up aankondigen tijdens het “Wonderlust”-evenement op het hoofdkantoor in Silicon Valley. Hoewel er weinig informatie is onthuld over de nieuwe iPhones, wordt verwacht dat het bedrijf zich zal concentreren op het verbeteren van de prestaties en het implementeren van een universele oplader. Deze overstap naar een universele oplader is in overeenstemming met een wet van de Europese Unie die volgend jaar verplicht zal worden in Europa.

De introductie van de iPhone 15 komt op een moment dat Apple wordt geconfronteerd met uitdagingen op de Chinese markt, waar berichten suggereren dat de overheid ambtenaren verbiedt om hun telefoons te gebruiken. Hoewel dit een minimale impact op de omzet kan hebben, benadrukt het de zorgen over de afhankelijkheid van Apple van China voor de productie, te midden van de toenemende diplomatieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De afgelopen kwartalen heeft Apple te maken gehad met een daling van de iPhone-verkopen als gevolg van hogere prijzen, waardoor klanten de upgrade naar nieuwere modellen hebben uitgesteld. Om dit aan te pakken suggereren veel geruchten dat Apple een universele USB-C-poort zal gebruiken voor opladen en gegevensoverdracht, ter vervanging van de Lightning-connectoren. Deze wijziging komt overeen met de EU-wetgeving die USB-C vanaf eind 2024 verplicht stelt als de standaardoplader voor alle nieuwe smartphones, tablets en camera's.

De beleidsmakers van de Europese Unie beweren dat deze regel het leven van Europeanen zal vereenvoudigen, elektronisch afval zal verminderen en de kosten voor consumenten zal verlagen. Apple maakt al gebruik van USB-C-oplaadpoorten op zijn iPads en laptops, maar verzette zich tegen de overstap op iPhones, uit bezorgdheid over het onderdrukken van innovatie en het in gevaar brengen van de veiligheid. Niettemin wordt de verschuiving naar USB-C nu als onvermijdelijk gezien.

Naast de verandering van de oplader wordt verwacht dat Apple verbeteringen aan iPhone-camera's en -chips zal introduceren, samen met mogelijke prijsstijgingen voor zijn Pro-modellen. Het succes van de iPhone 15 zal van cruciaal belang zijn voor de prestaties van Apple in het komende jaar, aangezien het bedrijf ernaar streeft het momentum te herwinnen na een paar matige kwartalen.

Ondanks zorgen over Chinese beperkingen op iPhones hebben Apple-managers gewezen op een stijging van de verkopen op de Chinese markt tijdens een periode van algehele achteruitgang. Analisten schatten dat een mogelijk verbod een fractie van de iPhone-verkopen in China zou beïnvloeden. Niettemin is het duidelijk dat China een belangrijke markt voor Apple blijft, en elk negatief sentiment van de Chinese overheid is reden tot zorg.

Bronnen:

- AFP

- Techsponential-analist Avi Greengart

- Insider Intelligence-hoofdanalist Yory Wurmser

- Wedbush-analist Dan Ives