Star Trek: Infinite: een game-changer voor trekkies en strategieliefhebbers

Paradox Interactive en Nimble Giant Entertainment hebben hun krachten gebundeld om een ​​game uit te brengen die een revolutie teweeg zal brengen in het alfa- en bètakwadrant. Deze nieuwe ruimtesim, getiteld Star Trek: Infinite, heeft een licentie van Paramount Consumer Products en zal op 12 oktober 2023 beschikbaar zijn voor Mac- en pc-gebruikers.

Voor enthousiaste ruimteverkenners is er een mogelijkheid om de game vooraf te bestellen en exclusieve voordelen te krijgen. Deze omvatten opties voor Star Trek: Lower Decks-uniformen, toegang tot de USS Cerritos, een wetenschapsschip ontworpen voor kleine landen in de Second Contact-modus, en een exclusieve stemlijn voor Klingon-adviseurs.

Voor een premium-ervaring biedt de Digital Deluxe Edition (DDE) meer dan alleen het kernspel. Het bevat een digitaal artbook, de officiële soundtrack en een in-game muziekpakket met klassieke deuntjes uit het Star Trek-universum.

Star Trek: Infinite speelt zich decennia vóór Star Trek: The Next Generation af en stelt spelers in staat de controle over hun gekozen factie over te nemen: de United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union of Klingon Empire. Spelers zullen galactische politiek en imperiumeconomie ervaren en deelnemen aan eerste-contactscenario's met onbekende soorten. De game blijft trouw aan de kennis van Star Trek en introduceert nieuwe verhaallijnen om te verkennen.

Star Trek: Infinite wordt op 12 oktober 2023 gelanceerd voor Mac- en pc-gebruikers. Fans van de franchise kunnen ernaar uitkijken om zich onder te dompelen in het Star Trek-universum en hun eigen weg te banen in de melkweg. Leef lang en voorspoedig, gamers!

