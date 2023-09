Bank of England roept op tot een nationaal gesprek over zorgen over de privacy van digitale ponden

De vice-gouverneur van de Bank of England (BoE), Sarah Breeden, heeft opgeroepen tot een “nationaal gesprek” om de publieke zorgen rond de privacy-implicaties van een digitale versie van het pond weg te nemen. De BoE en het Britse ministerie van Financiën onderzoeken de mogelijkheid om in de nabije toekomst een digitaal pond te introduceren. Critici beweren echter dat een digitale munt overheden in staat zou kunnen stellen de bestedingsgewoonten van individuen te monitoren en contante transacties te bemoeilijken.

Breeden benadrukte de noodzaak om privacyproblemen aan te pakken en een open dialoog over dit onderwerp te bevorderen. Ze benadrukte dat een digitaal pond als basis zou dienen voor alle digitale transacties en het vertrouwen in de munt zou garanderen. Ze erkende echter dat er uitdagingen zijn bij het beheren van privacy en het definiëren van de rol van de staat met betrekking tot een digitale munt.

Privacyproblemen met betrekking tot programmeerbaarheid werden ook erkend door Breeden, die de noodzaak benadrukte om duidelijke wetgeving en voorwaarden vast te stellen om deze zorgen weg te nemen.

Breeden benadrukte verder dat privacy ook een prioriteit moet zijn bij het overwegen van digitale valuta uit de particuliere sector. Ze wees erop dat elf landen al digitale versies van hun valuta hebben uitgerold, en dat de Amerikaanse Federal Reserve ook de mogelijkheid overweegt.

De impact op de financiële stabiliteit is een andere belangrijke overweging voor Breeden. De reacties op de publieke consultatie over het digitale pond zullen later dit jaar worden gepubliceerd, waardoor meer inzicht wordt gegeven in verschillende aspecten van het voorstel.

Het is vermeldenswaard dat Breeden het idee verwierp dat een digitale munt de beschikbaarheid van contant geld zou elimineren, zoals door critici werd gesuggereerd.

