BMW schrapt abonnementskosten voor verwarmde autostoelen

BMW heeft besloten de controversiële abonnementsprijs voor verwarmde autostoelen, die vorig jaar voor veel ophef onder klanten zorgde, af te schaffen. De Duitse autofabrikant kreeg te maken met terugslag toen het een maandelijks bedrag van $ 18 introduceerde voor stoelverwarming, een functie die voorheen standaard werd verwacht. Deze stap was voor een gemeenschap van hackers aanleiding om hun diensten aan te bieden om de functie te ontgrendelen voor degenen die niet bereid zijn extra te betalen.

Terwijl Amerikaanse bestuurders geen last hadden van de optie voor alleen een abonnement, moesten BMW-eigenaren in Duitsland, Groot-Brittannië en andere landen beslissen of ze extra wilden betalen voor stoelverwarming. In een recent interview met Autocar kondigde BMW's bestuurslid voor verkoop en marketing, Pieter Nota, echter aan dat stoelverwarming nu op het moment van aankoop kan worden gekocht of geweigerd.

Nota legde uit dat de beslissing om de abonnementskosten te schrappen werd ingegeven door de lage gebruikersacceptatie en klantperceptie. “Mensen hebben het gevoel dat ze dubbel hebben betaald, wat eigenlijk niet waar was, maar perceptie is realiteit”, aldus Nota. Hij erkende dat hoewel BMW een extra service wilde bieden door de mogelijkheid aan te bieden om stoelverwarming later te activeren, dit niet goed aansloeg bij de klanten.

De controverse trok nog meer aandacht toen twee Amerikaanse wetgevers, Paul Moriarty en Joe Danielsen, hun bezorgdheid uitten en overwogen de praktijk te verbieden. Ze voerden aan dat autobedrijven consumenten geen abonnementsgeld mogen vragen voor functies die al op het voertuig zijn geïnstalleerd op het moment van verkoop. Moriarty en Danielsen waren van mening dat dergelijke bedrijfspraktijken in de eerste plaats dienden om de bedrijfswinsten te vergroten en consumenten te beschermen tegen stijgende kosten.

Over het geheel genomen is het besluit van BMW om de abonnementskosten voor stoelverwarming af te schaffen een positieve stap die tegemoetkomt aan de feedback van klanten en zorgt voor een transparanter aankoopproces voor zijn voertuigen.

