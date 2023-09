SIX kondigt wettelijke goedkeuring aan voor de digitale activaderivaten van BME Clearing

SIX, een Zwitserse financiële dienstverlener, heeft aangekondigd dat BME Clearing, de Spaanse centrale tegenpartij (CCP), goedkeuring heeft gekregen van de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) om Bitcoin- en Ethereum-futures te clearen. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in het ecosysteem van digitale activa en toont de toewijding van SIX aan innovatie en veiligheid.

BME Clearing zal een nieuw segment introduceren genaamd Digital Asset Derivatives, gericht op institutionele beleggers. Dit segment zal een veilige en sterk gereguleerde omgeving bieden voor de handel, clearing en contante afwikkeling van futures op digitale activa. De introductie van dit segment is een reactie op de groeiende vraag van instellingen naar gereguleerde toegang tot digitale activa.

José Manuel Ortiz, hoofd Clearing en Repo Operations bij SIX, uitte zijn genoegen over de goedkeuring door de regelgevende instanties voor dit nieuwe segment. Hij benadrukte dat deze mijlpaal de toewijding van SIX weerspiegelt om instellingen, klanten en investeerders te voorzien van innovatieve oplossingen. Het doel is om bij te dragen aan de voortdurende groei van het digitale activa-ecosysteem en een veilige en efficiënte handelservaring voor alle klanten te garanderen.

Door goedkeuring van de toezichthouder te verkrijgen, kan BME Clearing instellingen een gereguleerde manier bieden om toegang te krijgen tot digitale activa zoals Bitcoin en Ethereum. Deze stap sluit aan bij de toenemende belangstelling en adoptie van cryptocurrencies onder institutionele beleggers.

Over het geheel genomen is de door CNMV verleende goedkeuring aan BME Clearing een belangrijke ontwikkeling die de toewijding van SIX aan innovatie en veiligheid in het ecosysteem van digitale activa versterkt. Door het segment Digital Asset Derivatives te introduceren, wil BME Clearing institutionele beleggers een veilige en gereguleerde omgeving bieden voor het verhandelen van digitale activafutures.

