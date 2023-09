Zoom introduceert AI-aangedreven digitale assistent voor abonnementen

Zoom heeft zijn nieuwe generatieve AI-aangedreven digitale assistent onthuld, genaamd Zoom AI Companion. De assistent wordt zonder extra kosten opgenomen in de betaalde abonnementen van Zoom. De AI Companion zal beschikbaar zijn op het Zoom-platform en biedt functies zoals samenvattingen van vergaderingen, het opstellen van berichten en realtime feedback op vergaderingen. Hoewel sommige functies bij de lancering beschikbaar zullen zijn, zullen andere in het voorjaar van 2024 worden uitgerold.

Smita Hashim, Chief Product Officer bij Zoom, benadrukte de toewijding van het bedrijf aan klantwaarde en innovatie met de introductie van de AI Companion. Gebruikers kunnen met de assistent communiceren via een zijpaneel in de Meetings-ervaring, en Zoom heeft plannen om de mogelijkheden van de assistent het komende jaar uit te breiden.

Naast deze aankondiging reageerde Zoom-CEO Eric Yuan op het besluit van Microsoft om Microsoft Teams te ontbundelen van Office 365- en Microsoft 365-abonnementen. Yuan suggereerde dat de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) zou moeten overwegen om de zaak te onderzoeken, vergelijkbaar met het anti-mededingingsorgaan van de EU.

Salesforce lanceert geavanceerde productiviteitstools voor Slack

Salesforce heeft drie nieuwe geavanceerde productiviteitstools voor Slack geïntroduceerd: Slack AI, Slack-lijsten en nieuwe automatiseringsmogelijkheden. Slack AI is geïntegreerd in het platform en biedt functies zoals kanaaloverzichten en threadsamenvattingen. Met Slack-lijsten kunnen gebruikers werktaken volgen en projecten beheren met een gestroomlijnde communicatiestroom. Dankzij de nieuwe automatiseringsmogelijkheden kunnen gebruikers specifieke taken automatiseren zonder kennis van coderen. Ontwikkelaars kunnen ook apps op maat bouwen met Slack als host.

Noah Desai Weiss, Chief Product Officer bij Slack, benadrukte de focus van het bedrijf op het leveren van een intelligent en efficiënt productiviteitsplatform dat gebruikers in staat stelt hun beste werk te doen. Slack AI en Slack-lijsten zullen deze winter in pilotfase zijn, met algemene beschikbaarheid gepland voor 2024. De nieuwe automatiseringshub zal later deze maand beschikbaar zijn.

Microsoft beëindigt ondersteuning voor Skype in Teams Rooms en introduceert facturering voor opname- en transcriptie-API's

Microsoft heeft aangekondigd dat Teams Rooms vanaf 1 oktober 2023 geen verbindingen meer ondersteunt met de Skype voor Bedrijven-server. Deze wijziging heeft gevolgen voor een klein aantal klanten die on-premise configuraties gebruiken. Teams Rooms zal de ondersteuning verschuiven naar de Exchange-server, die al wordt gebruikt door de Teams Desktop.

Tegelijkertijd heeft Microsoft facturering geïntroduceerd voor zijn opname- en transcriptie-API's in Teams. Ontwikkelaars moeten nu betalen voor het gebruik van deze API's, waarbij opnames $0.03 per minuut kosten en transcripties $0.024 per minuut. Microsoft benadrukte de voordelen van deze API's voor ontwikkelaars die line of business (LOB)-apps en multi-tenant Independent Software Vendor (ISV)-oplossingen bouwen, waaronder samenvatting van gesprekken, inzichten van sprekers, slimme follow-ups en training en onboarding.

