BGMI Ancient Mummy Set krat- en inwisselcodes voor 8 september: alles wat je moet weten

Battlegrounds Mobile India (BGMI) is een van de populairste games in India geworden en houdt spelers urenlang bezig. Ondanks het recente verbod en de daaropvolgende terugkeer blijft de game een loyale fanbase aantrekken. Met verschillende updates en toevoegingen evolueert BGMI voortdurend om spelers betrokken te houden.

Een van de recente veranderingen in BGMI is de integratie van de stem van cricketspeler Hardik Pandya en de aankondiging van acteur Ranveer Singh als merkambassadeur voor BGMI India. Bovendien heeft de game een nieuwe Ancient Mummy Set Crate geïntroduceerd die spannende in-game beloningen biedt.

De officiële BGMI Instagram-handle heeft een video geplaatst met de mummiekrat, wat voor veel opwinding onder de spelers zorgde. Het bericht benadrukt dat de Ancient Power Crate kan worden geopend voor slechts 18 UC (in-game valuta) en de mogelijkheid biedt om epische emotes en sets te verkrijgen.

Voor spelers die gratis in-game beloningen willen verwerven, zoals wapenskins, outfits, wapens, voertuigen en meer, heeft BGMI inwisselcodes vrijgegeven. Deze codes kunnen gedurende een beperkte periode van 12 uur worden gebruikt om verschillende nieuwe beloningen te ontgrendelen.

Hier zijn de BGMI-inwisselcodes voor 8 september:

– BTOQZHZ8CQ – Nieuw!

– TQIZBZ76F – Voertuigskin

– 5FG10D33 – Valk en gratis emotes

– GPHZDBTFZM24U – UMP9-huid

– KARZBZYTR – Gratis outfit

– JJCZCDZJ9U – Gouden Pan

– UKUZBZGWF – Gratis vuurwerk

– TIFZBHZK4A – Gratis outfit

– RNUZBZ9QQ – AKM-gletsjerhuid

– PGHZDBTFZ95U – M416-huid

– R89FPLM9S – Metgezel

– BMTCZBZMFS – Pretty in Pink-set en Pretty in Pink-zendspoel

– 5FG10D33 – Gratis outfit

– TQIZBz76F – 3 gratis motorfietsen

– BMTFZBZQNC – Gratis drifterset

– SD14G84FCC – Gratis skin voor KAR98 Sniper Gun

– RNUZBZ9QQ – AKM-gletsjerhuid

Volg deze stappen om deze codes in te wisselen en uw beloningen te claimen:

1. Bezoek de officiële BGMI-website en voer uw BGMI-teken-ID in.

2. Plak de inwisselcode in de daarvoor bestemde ruimte voor in-game beloningen.

3. Voer de captcha/verificatiecode in en klik op verzenden.

4. Zodra het proces is voltooid, kun je je inwisselbare prijzen ophalen via de in-game mail.

Blijf op de hoogte voor meer updates en codes van BGMI terwijl de concurrentie toeneemt met de aanstaande terugkeer van Garena Free Fire.

