BeXide Studio presenteert onaangekondigde game op Tokyo Game Show 2023

BeXide, de gerenommeerde studio die bekend staat om zijn populaire games als Doko Demo Issyo en Super Bullet Break, heeft aangekondigd dat het tijdens de Tokyo Game Show 5 een onaangekondigde titel zal tonen voor de PlayStation 2023-, Switch- en PC (Steam)-platforms. De langverwachte game wordt tentoongesteld naast de eerder aangekondigde game van BeXide, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Bezoekers van het evenement krijgen de kans om zowel Persha als het Magic Labyrinth: Arabian Nyaights en de niet bekendgemaakte titel te spelen in de stand “Indie Games Corner”. Als speciale traktatie voor spelers biedt BeXide exclusieve Tokyo Game Show 2023 acrylsleutelhouders aan voor Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, evenals een aparte originele nieuwigheid voor de nieuw aangekondigde game.

Tokyo Game Show 2023 vindt plaats van 21 tot 24 september in de Makuhari Messe in Chiba, Japan. Dit hoog aangeschreven gamingevenement trekt professionals uit de industrie, gamingliefhebbers en media van over de hele wereld aan en biedt ontwikkelaars een platform om hun nieuwste creaties te presenteren.

Het besluit van BeXide om een ​​onaangekondigde game te presenteren op de Tokyo Game Show 2023 heeft voor veel opwinding gezorgd onder fans en de gaminggemeenschap. Met de staat van dienst van de studio op het gebied van het leveren van plezierige en innovatieve game-ervaringen, zijn de verwachtingen voor deze nieuwe titel ongekend hoog.

Bron: Gematsu.com