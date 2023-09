Vergelijking van 5G-smartphones: Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G en OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

De Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G en OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zijn drie populaire opties op de 5G-smartphonemarkt. Laten we hun kenmerken en specificaties eens nader bekijken.

Realme 10 Pro 5G

De Realme 10 Pro 5G, verkrijgbaar op Amazon voor ₹ 19,060, biedt een 6.72-inch LCD Full HD+-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Het draait op de Qualcomm Snapdragon 695-processor en heeft 8 GB RAM en 128 GB opslag. De smartphone beschikt over een dubbele camera-opstelling met een 108 MP primaire shooter en een 2 MP portretcamera. Voor selfies heeft het een 16 MP camera aan de voorzijde. Het apparaat wordt aangedreven door een batterij van 5,000 mAh en ondersteunt SuperVOOC-snelladen van 33 W. Connectiviteitsopties omvatten 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 en GPS.

Beetje X5 5G

De Poco X5 5G, geprijsd op ₹ 18,299, wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 695-processor. Het beschikt over een 6.67-inch FHD+ Super AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Het toestel wordt geleverd met maximaal 8 GB RAM en maximaal 256 GB opslag. Het beschikt over een drievoudige camera-opstelling met een 48 MP hoofdcamera, een 8 MP ultrabrede sensor en een 2 MP macrosensor. De camera aan de voorkant is 13 MP. De smartphone heeft een batterij van 5,000 mAh met snelladen van 33 W. Het bevat ook een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor en wordt geleverd met een IP53-classificatie.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G kost ₹ 19,999 en is voorzien van een 6.72-inch LCD-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Het wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 695-chipset en biedt tot 8 GB RAM en tot 256 GB opslag. De smartphone draait op OxygenOS 13 gebaseerd op Android 13 en beschikt over een drievoudige camera-opstelling aan de achterzijde met een 108 MP primaire camera, een 2 MP macrolens en een 2 MP dieptecamera. De camera aan de voorkant is 16 MP. Het heeft een batterij van 5,000 mAh met 67 W SuperVOOC snelladen. Bovendien bevat het een Type-C-poort en een hoofdtelefoonaansluiting van 3.5 mm.

Over het geheel genomen bieden deze smartphones een reeks functies voor gebruikers die geïnteresseerd zijn in het ervaren van de voordelen van 5G-connectiviteit. Of het nu de Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G of OnePlus Nord CE 3 Lite 5G is, gebruikers hebben meerdere opties om uit te kiezen op basis van hun specifieke vereisten en budget.

Bronnen: Realme, Poco, OnePlus