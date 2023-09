Achter het glas: Los Angeles Kings Training Camp – Een kijkje in het NHL-voorseizoen

De National Hockey League (NHL) en NHL Network hebben hun samenwerking met de Los Angeles Kings aangekondigd voor het vierde seizoen van hun volledig toegankelijke docuserie, Behind The Glass. Deze driedelige serie, geproduceerd door NHL Network in samenwerking met NHL Productions, geeft een kijkje achter de schermen van de intensiteit, het drama en de competitie van een NHL-voorseizoen door de lens van de tweevoudig Stanley Cup-kampioen Kings.

Het komende seizoen van Behind The Glass bevat de reis van de Kings naar het zuidelijk halfrond terwijl ze spelen tegen de Arizona Coyotes in Melbourne, Australië voor de 2023 NHL Global Series. Dit zullen de allereerste NHL-games zijn die in Australië worden gespeeld, wat de serie spannender maakt. De spelers worden aan de microfoon gezet en buiten de ijsbaan getoond, waardoor fans ongeëvenaarde inhoud krijgen terwijl ze strijden om hun plek op de selectie en zich voorbereiden op de reguliere seizoensopener.

Na twee opeenvolgende plaatsen in de Stanley Cup Playoff hebben de Kings de verwachtingen voor de organisatie gewekt. Behind The Glass zal zich richten op de vice-president en algemeen manager van het team, Rob Blake, en hoofdcoach Todd McLellan, terwijl zij het team door het trainingskamp leiden en de visie vormgeven voor een eeuwige Stanley Cup-kandidaat. De serie zal ook belangrijke spelers profileren zoals het nieuw verworven centrum Pierre-Luc Dubois, rijzende sterren Adrian Kempe en Kevin Fiala, en ervaren kernspelers Anze Kopitar en Drew Doughty. Teamvoorzitter Luc Robitaille zal unieke inzichten geven in wat het betekent om Koning te zijn.

Behind The Glass ging voor het eerst in première in 2018 en biedt fans een ongekende kijk op het NHL-voorseizoen door de ogen van de New Jersey Devils. Sindsdien zijn in de serie de Philadelphia Flyers en de Nashville Predators te zien geweest. De editie van dit jaar zal de inzet verhogen met de internationale reis naar Melbourne, Australië.

Fans kunnen exclusieve bonusinhoud en clips van elke aflevering van Behind The Glass verwachten, gedeeld op digitale en sociale mediaplatforms met behulp van de hashtag #BehindTheGlass. Bovendien zal elke aflevering beschikbaar zijn op het YouTube-platform van de NHL, waardoor fans meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de serie.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp belooft fans dichter bij de game te brengen en een uniek en nooit eerder vertoond perspectief op het team en het voorseizoen te bieden. Met ongekende toegang zal deze docuserie fans zeker enthousiast maken terwijl ze anticiperen op het komende NHL-seizoen.

