Bankjoy demonstreert digitaal bankplatform met Neobank Client op FinovateFall 2023

Bankjoy, een toonaangevende aanbieder van digitaal bankieren, is uitgekozen om zijn digitale bankplatform te presenteren met een nieuwe neobank-klant op FinovateFall 2023. De demo zal benadrukken hoe Bankjoy's pakket digitale bankdiensten neobanken in staat stelt meer waarde aan hun klanten te bieden.

Bankjoy biedt moderne banktechnologie, waaronder mobiel en online bankieren, aan regionale banken, neobanken en kredietverenigingen. Dankzij het platform kunnen digitale banken en neobanken zich richten op specifieke markten en klantdemografieën, terwijl ze hun bestaande kernsystemen behouden.

Op FinovateFall zal Bankjoy haar naadloze gebruikerservaring, visueel aantrekkelijk ontwerp, geavanceerde digitale functies en integratiemogelijkheden met verschillende kernplatforms en derde partijen demonstreren. Dit maakt het een ideale keuze voor neobanken die de digitale bankervaring voor hun particuliere en commerciële klanten willen verbeteren.

Greg Palmer, VP Strategie bij Finovate, verklaarde: “We zijn blij dat Bankjoy dit jaar weer op het podium van Finovate staat, dit keer met een neobank als co-presentator. We kijken uit naar een spannende demo van twee vooruitstrevende organisaties.”

Volgens een rapport werd de mondiale markt voor neobanken in 66 op 2022 miljard dollar gewaardeerd en zal deze naar verwachting tussen 55 en 2023 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van bijna 2030% groeien. Nu neobanken steeds meer grip krijgen, is het voor hen van cruciaal belang om over de juiste technologie te beschikken om een ​​veelzijdige gebruikerservaring te bieden die voldoet aan de financiële behoeften van hun doelgroep.

CEO en oprichter van Bankjoy, Michael Duncan, uitte zijn enthousiasme over deelname aan Finovate en demonstreerde hun intuïtieve digitale bankplatform. Het platform van Bankjoy omvat onder meer mobiel en online bankieren, e-verklaringen, het online openen van rekeningen, het online aanmaken van leningen en conversatie-AI. Het bedrijf heeft voortdurend nieuwe functies, functionaliteiten en integraties toegevoegd aan zijn digitale productaanbod.

